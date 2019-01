Stemwede-Niedermehnen (WB). Der RSC »Westfalia« Niedermehnen steht vor einem großen Jubiläum, denn im Jahre 1919 begann die Clubgeschichte mit der Vereinsgründung und den ersten Radsportaktivitäten. Zu seinem Glück kann der Verein mit einem bewährten Führungsquartett in das Jahr seines 100-jährigen Bestehens gehen.

Bei der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Jobusch gab es für den geschäftsführenden Vorstand einstimmige Wiederwahl. Thorsten Möller als erster Vorsitzender, Reinhard Hegerfeld als zweiter Vorsitzender, Reinhold Struckmann als erster Kassenwart und Andrè Lahrmann als erster Schriftführer wurden in ihren Ämtern bestätigt

In den erweiterten Vorstand wiedergewählt wurden auch Sina Schumacher (2. Schriftführerin), Lars Bunge (2. Kassenwart) und Sylvia Mösemeyer (Jugend- und Breitensportbeauftragte). Die Abteilungen werden von Hildegard Schmidt und Doris Weber (Turnen, Tanz, Gymnastik) sowie Jürgen Bäthke und Peter Krull (Radtouristik) geleitet. Für die aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehende Maren Struckmann wählten die Mitglieder Adrian Kröger zum Abteilungsleiter Radball und Radpolo. Einziges neues Gesicht im Vorstand ist Daniel Bähr, der jetzt die Aufgaben des stellvertretenden Abteilungsleiters Radball und Radpolo übernimmt.

Ein breites sportliches Angebot präge das Vereinsleben im RSC Niedermehnen ebenso wie gesellige Aktivitäten sagte der RSC Vorsitzende Thorsten Möller in seinem Jahresrückblick und verwies auf die vorliegenden Berichte der einzelnen Abteilungen und Sparten. Die Einbindung einer Rad-Schieß-Rallye in das traditionelle Volksradfahren habe sich auch in letzten Jahr wieder bewährt. Nur bei der verregneten Radtouristikfahrt im September lag die Starterzahl unter den Erwartungen.

Weiterhin informierte der Vorsitzende die Mitglieder über die Planungen für das Jubiläumswochenende zum 100-Jährigen Jubiläum. Am Samstag, 28. September, werden die weltbesten Radballer in der Leverner Festhalle an den Start gehen und ein UCI Welt-Cup Turnier spielen. »Die Vergabe eines solchen Events durch den Weltradsportverband fasst der RSC Niedermehnen als großes Lob für die hervorragende Organisation von Veranstaltungen der letzten Jahre auf. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Welt-Cup mit unserem eingespielten Helferteam zur Zufriedenheit aller Beteiligten ausrichten werden«, zeigte sich Möller zuversichtlich.

Der Sonntag werde dann ganz im Zeichen der offiziellen Jubiläumsfeier stehen. Auch dafür habe das Organisationsteam schon viele Ideen gesammelt und den Programmablauf konzipiert.

Der Kauf von zwei neuen Radballrädern für die Jugendabteilung inclusive Ersatzteilen – Kosten etwa 3500 Euro – sowie die Hardware für eine neue Ergebnisanzeige waren die größte Investitionen in 2018. »Der Verein steht auf gesunden, finanziellen Füßen und ist auch für die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr gut gerüstet«, stellte Kassenwart Reinhold Struckmann fest.

Entgegen dem Trend in vielen anderen Vereinen hat die Mitgliederzahl gegenüber 2017 um 10 auf nun mehr 410 Mitgliedern zugenommen. Sicherlich ein Beweis auf die gute Vereinsarbeit berichtete Sina Schumacher.

Auch aus einzelnen Abteilungen gab es durchweg positive Berichte. Der Verein bietet seinen Mitgliedern ein vielfältiges, qualifiziertes Angebot im Radball-, Radpolo-, Freizeit- Breiten-, Fitness-, Gesundheit- und Seniorensport.

Im Landesverband NRW belegen die Niedermehner in der Wertung für die beste Breiten- und Spitzenarbeit im Radball-/Radpolosport derzeit den fünften Platz. Die besten Ergebnisse gab es im Nachwuchsbereich. Die U15 Radballer wurden Dritter der Landesmeisterschaft und die U15 Radpolomädchen spielten im Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft.

Das Freizeit- und Breitensportangebot im RSC reicht vom Eltern-/Kindturnen über die »Dance-Kids« und die »Hupfdohlen« bis zum Sport für Senioren. Neu ist ein Kurs für junge Frauen mit dem Namen »Fitmix«. Unter der Anleitung von Bettina Hegerfeld werden sowohl Spiele wie Völkerball, Hockey oder Quickball angeboten, als auch Kräftigungsübungen werden vom Verein in Kooperation mit dem »Vitagym« von Luise Lahrmann angeboten. Eine Hobby Badmintongruppe ergänzt das sportliche Angebot.

Für ihr langjähriges Engagement und Treue zum Verein konnte der Vorstand zahlreiche Mitglieder auszeichnen. Eine besondere Ehrung erhielt das Ehrenmitglied Willi Wittenbrink, der seit 70 Jahren dem RSC die Treue hält. Sportlich aktiv war der leidenschaftliche Radsportler im Kunstradfahren sowie als Korso- und Rennfahrer auf der Straße. Zudem leitete er von 1952 bis 1957 die Geschicke des RSC als erster Vorsitzender.

Reinhard Schulze und Werner Lohstroh wurden auf Vorschlag des Vorstandes nach 50-jähriger Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt. Ebenfalls für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden ausgezeichnet: Hans-Joachim Albrecht, Friedrich Arning, Reinhard Hegerfeld, Dieter Möller, Siegbert Möller, Friedbert Reddehase, Lothar Reddehase, Dieter Schumacher, Helmut Schumacher, Reinhold Struckmann, Werner Struckmann, Helmut Wankelmann, Karl-Heinz Weiß, Ulrich Weiß und Wilfried Weiß.

Auf 25-jährige Mitgliedschaft blicken Rolf Fischgrabe, Frank Hegerding, Doris Humcke, Jennifer Humcke, Gerd Humcke, Andre Kutsche, Timo Metzing, Uwe Redeker, Annika Schumacher, Carolin Schumacher und Marie-Luise Schumacher zurück.