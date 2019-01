Stemwede (WB). Auch in diesem Jahr bieten Stemweder Vereine das Abholen der alten Weihnachtsbäume an.

Die »Lustigen Heideböcke« aus Oppenwehe geben der Bevölkerung die Möglichkeit, gegen einen selbst zu bestimmenden Geldbetrag den ausgedienten Baum entsorgen zu lassen. Die Aktion wird am Samstag, 12. Januar, von 10 Uhr an durchgeführt. »Die zugedachten Spenden sollten erst kurz vor dem Abholen an den Bäumen angebracht werden«, schreiben die »Heideböcke«. »Die Beträge können auch persönlich übergeben werden. Das eingenommene Geld kommt der Einrichtung der Lebenshilfe der Werkstatt Mehnenfeld in Niedermehnen zugute« (siehe auch Bericht Seite Stemwede 1).

Weitere Helfer gesucht

Am Samstag, 12. Januar, sammeln Mitarbeiter des CVJM Levern die ausgedienten Weihnachtsbäume in Levern und der näheren Umgebung ein. Der Erlös dieser Aktion ist für die Partnergemeinde in Nkwenda/Tansania bestimmt. »Dort werden mit dem Spendengeld nachhaltig Ausbildungsprojekte gefördert«, schreibt der CVJM. »Wir suchen stets helfende Hände für diese Aktion«, sagen die Organisatoren. »Wer Lust hat mal in diese Arbeit hineinzuschnuppern, einfach helfen will, ein Gratis-Frühstück, Mittagessen und Kaffeetrinken bekommen möchte oder einfach neue Leute kennenlernen will, kann sich gern bei uns melden.« Der CVJM erteilt weitere Infos per E-Mail (weihnachtsbaum@cvjm-levern.de) oder per Telefon 05745/859 (Grummert).

Die Jungschützen Oppendorf sammeln am Samstag, 12. Januar, von 10 Uhr an alte Tannenbäume ein. Für jeden Weihnachtsbaum werden drei Euro erbeten, die der Kita Oppendorf zugute kommen.

Unterstützung für Kitas

Die Jugendfeuerwehr Haldem-Arrenkamp führt am Samstag, 12. Januar, in Haldem und Arrenkamp die Aktion »Alter Tannenbaum« durch. Der Erlös dieser Aktion ist zum Teil für die umfangreiche Arbeit in der Jugendfeuerwehr und für die DRK-Tageseinrichtung für Kinder »Heidemaus« in Haldem bestimmt. Bereits seit 41 Jahren wird diese Haldemer Traditionsveranstaltung durchgeführt. Sie wurde 1978 ins Leben gerufen und erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Die Jugendfeuerwehr spricht in den Häusern vor und nimmt eine geringe Gebühr den Tannenbaum in Empfang. Weil das Geld für gute Zwecke verwendet wird, bittet die Jugendfeuerwehr die Bevölkerung darum, ihre Aktion zu unterstützen.

Und auch die Sunderaner brauchen sich nicht zu fragen, wohin sie mit ihren ausgedienten Weihnachtsbäumen sollen: Die Löschgruppe Sundern sammelt in dem Ort die ausgedienten Weihnachtsbäume bereits an diesem Sonntag ein. »Die Tannenbäume sollten um 11 Uhr abholbereit am Straßenrand abgelegt werden«, bittet die Feuerwehr die Bürgerinnen und Bürger.