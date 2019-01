Stemwede (WB/weh). In der Betriebsstätte Mehnenfeld in Niedermehnen arbeiten Menschen, die eine schwere Behinderung haben – manche sogar mehrere. Sie brauchen Unterstützung, um ihre motorischen und kognitiven Fähigkeiten zu erweitern oder aufrecht zu erhalten.

Seit mehr als 25 Jahren ist Anke Gervelis (59) für die Betreuung und Anleitung der Behinderten im Betreuungsintensiven Arbeitsbereich (BIA) der Betriebsstätte tätig. In der Betriebsstätte, die von der Lebenshilfe Lübbecke betrieben wird, arbeitet sie täglich mit Menschen. Hier werden aktuell 24 Mitarbeiter mit Behinderung beschäftigt. Am Beispiel von Gervelis stellt diese Zeitung die Einrichtung und deren Arbeitsalltag vor.

Was Neues wagen

Die Tonnenheiderin Anke Gervelis kam 1992 als Erzieherin in die Betriebsstätte, die damals erst seit vier Jahren bestand. »Zuvor hatte ich zwölf Jahre im Kinderheim gearbeitet, einschließlich Nachtwachen und Wochenenddiensten«, berichtet Gervelis. »Und ich wollte beruflich etwas Neues wagen und auch mehr Zeit für die Familie haben.«

»Der Wechsel in den neuen Aufgabenbereich ist ihr geglückt – mit Einsatzbereitschaft, Kreativität und der Unterstützung der Kollegen«, betont ihr Arbeitgeber. Zwei Mitarbeiter haben damals zwölf Menschen mit Behinderung betreut. 1995 wurden neue Räume angebaut. 2011 wurde um eine zweite Gruppe erweitert. Ein zweiter Gruppenraum, Pflegebad, Snoozelraum und Bällebad komplettieren die Entspannungs- und Therapieangebote. Mittlerweile werden 24 Menschen mit Behinderung im BIA-Bereich der Betriebsstätte Mehnenfeld beschäftigt. Fünf Mitarbeiter, darunter auch eine Ergotherapeutin und ein Heilerziehungspfleger, sichern die Betreuung.

Menschen mobilisieren

»In diesen 26 Jahren hat sich für Behinderte vieles positiv verändert«, ist Gervelis überzeugt. »Sie sind sehr viel präsenter als früher und das Verständnis in der Gesellschaft ist gewachsen. Die Herausforderungen, die sie im Alltag meistern müssen aber sind die gleichen geblieben. »Wir fördern die Menschen, damit sie ihre optimale Leistungsfähigkeit entfalten können und versuchen diese möglichst langfristig zu erhalten«, erklärt Gervelis ihre Aufgabe. »Ganz wichtig ist es, die Menschen zu mobilisieren und so ihre Beweglichkeit zu erhalten.«.

Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil des BIA-Konzeptes, bestätigt Gervelis, als sie an einem der Arbeitsplätze vorbeikommt. Hier ist Christine Schuler beschäftigt. Sie fädelt Plastikteile auf ein Magazin, das ein Produzent für Kleintierbedarf in der Betriebsstätte Mehnenfeld bestücken lässt. Sie werden zur Produktion von Vogel-Knabberstangen genutzt, die man in den Käfig hängen kann. »Diese Tätigkeit hat für Christine Schuler viele Vorteile: Sie sieht einerseits sofort, was sie geschafft hat, trainiert aber gleichzeitig Koordination und Beweglichkeit«, sagt Gervelis.

Stolz auf fertiges Produkt

An einem anderen Tisch sitzt Gerd-Friedrich Meyrose und schleift Holzfiguren, die am Tag der offenen Tür verkauft werden sollen. »Auch diese vermeintlich einfachen Arbeiten fördern Beweglichkeit, Ausdauer und Konzentration«, erklärt Gervelis. »Sie machen unseren Beschäftigten aber auch viel Spaß. Außerdem erleben sie jeden einzelnen Arbeitsschritt, bis hin zum fertigen Produkt, worauf sie dann auch mit Recht stolz sein können. Sie haben Erfolgserlebnisse und die brauchen sie, um Selbstvertrauen und Selbstständigkeit zu entwickeln und zu erhalten.“

Anke Gervelis ist überzeugt, vor 26 Jahren die richtige Entscheidung getroffen zu haben. »Ich arbeite in einem tollen Team, das sich unterstützt. Ich helfe Menschen dabei, mehr aus ihrem Leben zu machen. Und ich leiste einen Beitrag, der Menschen mit Behinderung auf dem Weg zur Inklusion, der gleichberechtigten Teilhabe, voranzukommen. Daran freue ich mich bis heute und das ist meine wichtigste Motivation.«