»Echolot« unter Leitung von Sarah Seeger hat auf ganzer Linie die Zuhörer in der Heilig-Kreuz-Kapelle begeistert. Foto: Heidrun Mühlke

Von Heidrun Mühlke

Stemwede (WB). Den Zuhörern in der Heilig-Kreuz-Kapelle in Haldem ist am Wochenende etwas ganz Besonderes geboten worden. Der Chor »Echolot« hatte zum Weihnachtskonzert eingeladen. Glück hatten diejenigen, die noch eine Eintrittskarte ergattern konnten. Bereits weit im Voraus waren beide Konzerte restlos ausverkauft.

Schon seit einigen Jahren ist es für den Chor zur lieb gewonnenen Tradition geworden, am Heilig-Drei-Königs-Tag in dem Haldemer Gotteshaus das christliche Dreikönigsfest feiern. Einmal mehr hatten sich die Sängerinnen und Sänger klassische und moderne Lieder gemeinsam mit Chorleiterin Sarah Seeger ausgesucht und der Chor überzeugte von Beginn an nicht nur mit unglaublicher Stimmgewalt, sondern auch mit einem ausgeglichenen Zusammenspiel.

Unterstützung von Instrumentalisten

Musikalische Unterstützung erhielten die Choristen vom Pianisten Arno Mijauschek, Georg Müller am Cello sowie Frithjof Konrad und Maren Dobslaw mit feinfühligem Geigenspiel. Eingebettet hatte der Chor seine Lieder in die althergebrachte Weihnachtsgeschichte, die Josie Engel von der Empore her zu Gehör brachte.

Die mehrstimmigen Lieder sorgten für so manchen Gänsehaut-Moment, egal ob beim bekannten »Stille Nacht« oder »Tochter Zion«, oder bei nicht kommerziellen und englischsprachigen Melodien, wie »Remember, o thou Man« oder »Mary, did you know« entfalteten die besinnlichen Melodien gefühlvolle Stimmung. Beeindruckend und hinreißend waren die herzbewegenden Parts der Solisten, die immer wieder »wohlige Schauer« erzeugten.

Zuhörer bitten um Zugaben

Geprägt war das außergewöhnliche Konzert von guter musikalischer Balance und mitreißenden Spannungsbögen. Und als zum Ende ein »Hark! The Herald Angel´s sing« erklang, hatten die begeisterten Zuhörer noch lange nicht genug und forderten mit stehenden Ovationen Zugaben ein. Denen kam »Echolot« gerne nach und schmetterte voller Hingabe »Carol of the Christmas Bells« und zu guterletzt überzeugte Chorleiterin Sarah Seeger mit einem bezaubernden »We exalt thee«, bevor der Chor ein zutiefst beeindrucktes Auditorium in den Abend entließ.