Von Heidrun Mühlke

»Glücklicherweise waren keine Todesopfer zu beklagen«, machte Löschgruppenführer Jörn Stubbe während der Jahreshauptversammlung im Berggasthof Wilhelmshöhe deutlich.

Viele Einsätze

Zwar nahm die Zahl der unwetterbedingten Einsätze im Vergleich zum Vorjahr wieder zu, Einsatzschwerpunkt waren aber die Einsätze nach Auslösung von Brandmeldeanlagen. Bei den Einsätzen waren im Durchschnitt elf Kameraden vor Ort, die beste Einsatzbeteiligung bescheinigte der Löschgruppenführer Christian Funke, gefolgt von Andre Fischer und Niklas Kreyenhagen.

260 Mitglieder

Bei den regulären Diensten erreichten Andre Fischer, gefolgt von Christian Milinski und Torsten Fischer, die beste Beteiligung. Den Mitgliederstand der Löschgruppe Haldem bezifferte Stubbe auf insgesamt 260 Mitglieder. »Das sind 226 aktive und passive Kameraden sowie 34 Mitglieder der Jugendfeuerwehr«, sagte Stubbe. 18 Kameraden sind Ehrenmitglieder und 21 Kameraden gehören der Ehrenabteilung an. Den aktiven Dienst in der Löschgruppe leisten 32 Kameraden.

Kameraden befördert

Befördert wurden: Dennis Bollhorst und Fabio Uhtbrock zu Oberfeuerwehrmännern sowie Andreas Funke zum Unterbrandmeister. Frederik Pannen wechselte auf eigenen Wunsch in die passive Abteilung der Löschgruppe.

Lehrgänge und Seminare besuchten: Truppmann 1-Lehrgang in Rahden: Torben Geldmeier, Truppmann 2-Lehrgang in Hille: Dennis Bollhorst und Fabio Uhtbrock, Funker-Lehrgang in Stemwede: Torben Geldmeier, Maschinisten Lehrgang in Stemwede: Dennis Bollhorst und Fabio Uhtbrock, ABC1- Lehrgang in Minden: Christian Funke, AGT- Lehrgang in Stemwede: Fabio Uhtbrock, Truppführer-Lehrgang in Rahden: Andreas Funke. Uwe Stubbe, Christian Milinski und Torsten Fischer besuchten verschiedene Seminare am Institut der Feuerwehr in Münster.

Dennis Gralla konnte mit dem Leistungsabzeichen in Gold für seine fünfte Teilnahme beim Leistungsnachweis in Hille ausgezeichnet werden.

Starke Jugendabteilung

Die Jugendfeuerwehr Haldem-Arrenkamp erzielte im zurückliegenden Jahr einmal mehr zahlreiche Erfolge bei Wettbewerben auf Kreis-, Landes- und Bundesebene. Insgesamt sind 34 Mädchen und Jungen dabei, sieben Kinder konnten in 2018 neu in die Jugendfeuerwehr aufgenommen werden. Das Durchschnittsalter des Feuerwehrnachwuchses liegt bei 14 Jahren. Der stellvertretende Wehrführer Matthias Maler zeichnete während der Versammlung etliche Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit den Jugendflammen der Deutschen Jugendfeuerwehr aus.