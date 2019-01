Auch darüber wird am Donnerstag gesprochen: Die Umwandlung des Niedermehner Gerätehauses in ein Dorfgemeinschaftshaus.

Von Dieter Wehbrink

Stemwede-Levern (WB). Es ist ein Angebot der CDU-Kommunalpolitiker, um mit Stemweder Bürgern in den Dialog zu treten: »Politik kompakt« heißt die Veranstaltung, die am Donnerstag, 10. Januar, um 19.30 im Leverner Hotel Meyer-Pilz beginnt.

Die Ratsherren aus Levern und den umliegenden Außenortschaften, Frank Schröder (Levern), Jörg Bohne (Niedermehnen) Bernd Harrmann (Destel) Ewald Kreienbrock (Sundern), Reinhard Hemann (Twiehausen) sowie der Gemeindeverbandsvorsitzende der Jungen Union, Marius Lampe, laden dazu alle interessierten Bürger ein. Sie legen sehr großen Wert darauf, dass diese Aktion ganz ausdrücklich nicht nur für Stemweder gedacht ist, die der CDU nahestehen: Alle Menschen, die sich für die Entwicklung ihrer Gemeinde, ihrer Heimatdörfer interessieren, seien dazu ausdrücklich eingeladen, betonen die Veranstalter.

Das Grußwort zu dieser Veranstaltung wird von der heimischen Landtagsabgeordneten Bianca Winkelmann aus Preußisch Ströhen gehalten. Die Kommunalpolitiker wollen mit den Besuchern über aktuelle und wichtige Themenfelder in Stemwede sprechen. Sie wünschen sich dazu ausdrücklich einen intensiven Austausch zu den Themen.

»Wir haben eine Vielzahl von Punkten vorbereitet, die wir gern ansprechen möchten«, sagte Frank Schröder dieser Zeitung. »Mit diesem Abend möchten wir ein neues Format beschreiten. Deshalb schwebt uns zum Auftakt vor, dass wir den Bürgern einen Querschnitt durch die unserer Meinung nach gut funktionierende Basispolitik in unserer Gemeinde geben. Wenn die Resonanz am Donnerstag gut ist und viele Stemweder kommen, planen wir Folgeveranstaltungen. Bei denen gehen wir dann ganz gezielt auf einzelne Schwerpunkte ein. Wir werden selbstverständlich auch schon am Auftaktabend auf Anregungen, Fragen und Kritik der Bürger eingehen. Wir freuen uns auf die Reaktionen.«

Am Donnerstag wird jedes Ratsmitglied und auch Marius Lampe zunächst einen kurzen Vortrag halten. Themen sind unter anderem der Stemweder Gemeindehaushalt, der Bau der Feuerwehrgerätehäuser als ÖPP-Projekt und die Ortsgestaltung – etwa das geplante Dorfgemeinschaftshaus in Niedermehnen, das in dem nicht mehr benötigen alten Feuerwehrgerätehaus entstehen soll.

Zudem berichtet Ewald Kreienbrock als »dienstältestes« Ratsmitglied über die Gemeindeentwicklung in der Historie. Daraufhin beleuchtet Marius Lampe als jüngerer Vertreter die künftige Gemeindeentwicklung im Zusammenhang mit den Themen Jugend und Jungen Erwachsenen/Familie.

Wenn das Format »Politik kompakt« fortgesetzt wird, wollen die Initiatoren die Veranstaltungen auch ganz gezielt in den einzelnen Ortschaften durchführen. »Das Gespräch mit den Bürgern soll auch dazu beitragen, um der allgemeinen Politik-Verdrossenheit zu begegnen«, sagte Frank Schröder. »Uns geht es auch darum, die Demokratie zu stärken, in dem wir aufmerksam machen auf gute Politik und somit die demokratische Mitte stärken. Wir sind sehr gespannt, wie das neue Format angenommen wird.«

Ein Kommentar von Dieter Wehbrink

Mancher Bürger ärgert sich über politische Entscheidungen, die er persönlich nicht nachvollziehen kann. Wie gern würde er den Verantwortlichen dazu mal seine persönliche Meinung sagen – oder ihnen zumindest vorschlagen, wie man es besser machen könnte.

Umgekehrt sind Ratsvertreter aller Parteien enttäuscht, wenn sie mit ungerechtfertigten Politikverdrossenheits-Parolen konfrontiert werden, die die Arbeit des Gemeinderates ins schlechte Licht rückt. Gern würden sie diesen Kritikern erklären, warum sie ihre Entscheidungen genau so und nicht anders getroffen haben. Sie möchten doch dafür werben, dass in der Stemweder Kommunalpolitik auch vieles sehr gut gelaufen ist.

Bleiben die Argumente der Kritiker allerdings sachlich und einleuchtend, werden Politiker darüber nachdenken und in ihre künftige Entscheidungen einfließen lassen. Deshalb kann das Leverner Format »Politik kompakt« ein Beitrag sein, um Bürger und Ratsvertreter mehr ins Gespräch zu bringen und der Politikverdrossenheit zu begegnen. Dieser Dialog schafft mehr Verständnis auf beiden Seiten und nützt letztlich der Allgemeinheit.

Deshalb der Vorschlag: Am Donnerstag ruhig mal hingehen, sich informieren und gern auch mitdiskutieren.