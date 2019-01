Stemwede (WB). Ehrenamtliche Helfer aus Stemweder Organisationen haben in ihren Heimatorten die ausrangierten Weihnachtsbäume abgeholt. Dafür erhielten sie von den Bürgern Spenden, die einem guten Zweck zugeführt werden.

Auch die Jugendfeuerwehr in Haldem und Arrenkamp war bei regnerischem Wetter unterwegs. Etwa 35 Mädchen und Jungen, Betreuer und Helfer hatten sich morgens im Feuerwehrgerätehaus eingefunden. »Wir freuen uns immer wieder auf diese erste Veranstaltung unserer Jugendfeuerwehr im neuen Jahr. Es ist einer der beliebtesten Dienste, weil es großen Spaß macht, von Haus zu Haus zu ziehen und die alten Weihnachtsbäume einzusammeln« berichteten die Akteure. »Und wir bekommen auch noch eine Spende für die Bäume. Dieses Geld ist für uns jedes Jahr eine der wenigen Einnahmequellen, um unsere vielfältige Jugendarbeit zu finanzieren und darüber hinaus dem Kindergarten Heidemaus neue Spielsachen zu kaufen«, erzählte der stellvertretende Jugendsprecher Marlon Steinkamp.

Genügend Fahrer

Die Jugendfeuerwehrmitglieder hatten sich bei dem stürmischen und regnerischen Wetter warm angezogen. Sie waren mit orangen Feuerwehrjacken oder mit neongelben Warnwesten mit fünf Traktoren und Anhängern sowie dem Mannschaftstransportwagen in Haldem und Arrenkamp unterwegs. Das Betreuerteam um Jugendfeuerwehrwart Torsten Fischer freute sich, dass sich mit Torben Geldmeyer, Dennis Gralla, Dennis Hegerfeld, Joachim Hohemeier und Niclas Kreyenhagen wieder genügend Fahrer zur Verfügung standen.

Sie unterstützen seit vielen Jahren als ehemalige Jugendfeuerwehrmitglieder die Veranstaltung. Die alten Tannenbäume werden nun erst einmal bis Ostern zwischengelagert und dann als Brennholz beim Osterfeuer verwendet. Somit sorgt die Jugendfeuerwehr auch für eine umweltfreundliche Entsorgung der Bäume.

Auch die Kita profitiert

Der Erlös aus der Veranstaltung wird seit 1979 für die eigene vielseitige Jugendarbeit sowie für die DRK-Tageseinrichtung für Kinder »Heidemaus« in Haldem verwendet. Der Kindergarten setzt das Spendengeld seit 40 Jahren für die Anschaffung von neuen Spielsachen ein, die von den Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr in Verbindung mit einem Besuch bei der Tageseinrichtung für Kinder übergeben werden.

Die Lustigen Heideböcke aus Oppenwehe waren in allen Ortsteilen unterwegs und nahmen gern eine selbst zu bestimmende Geldspende an. Der gesamte Spendenbetrag wird der Einrichtung der Lebenshilfe, der Werkstatt Mehnenfeld in Niedermehnen, zugute kommen.

Schon seit mehr als 30 Jahren können sich die Heideböcke regelmäßig in der Werkstatt über die sinnvolle Verwendung ihrer Spende überzeugen, wenn der Werkstattleiter über die Verwendung der Summe und über aktuelle bauliche Neuerungen informiert. Die Heideböcke bedanken sich für die Spendenbereitschaft der Oppenweher Bevölkerung, wobei auch noch nachträglich zugedachte Spenden entgegen genommen werden. Die Jahreshauptversammlung der Lustigen Heideböcke erfolgt im Gasthaus Moorhof am 2. Februar ab 19.30 Uhr.

Geld für CVJM-Partner in Tansania

Der CVJM Levern war mit vier Traktoren, drei Autos und ebenso vielen Anhängern in Levern, Destel und Niedermehnen unterwegs. Es wurde an Türen geklingelt und nach Weihnachtsbäumen und Spenden gefragt.

Zu Beginn gab es für die 30 Helfer ein gemeinsames Frühstück im Gemeindehaus. Dank der Anzahl der helfenden Hände waren bis 13 Uhr schon viele Bereiche abgearbeitet und man konnte im Gemeindehaus beim Mittagessen neue Kraft tanken, sich aufwärmen und einige Klamotten wieder trocken kriegen.

Dieses Jahr wurde Destel wieder komplett versorgt. »Das gelang uns zwar auch schon im Jahr davor, aber da hatten wir auch 15 Leute und ein Gespann mehr zum Einsammeln«, sagt Mitorganisator Dietmar Pieper. Auch im kompletten Niedermehnen wurden die Tannenbäume abgeholt. Im Heuhotel Grummert gab es einen gemeinsamen Abschluss mit Kaffee und Kuchen.

»Der CVJM bedankt sich bei allen Spendern. Wir konnten etwa 2800 Euro einnehmen. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, ohne Baum für dieses Projekt zu Spenden«, sagt Pieper. Weitere Informationen erteilt Gerd Grummert unter Telefon 05745/859.

Das Geld wird für Ausbildungsprojekte in unserer Partnergemeinde in Tansania/Nkwenda genutzt. Einige der fleißigen Baumsammler waren 2018 dort, hatten Bilder dabei und konnten genau erklären, was mit dem Geld dort alles verwirklicht wird.