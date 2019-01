Nach Angaben der Polizei kam es am Montag, 14. Januar, gegen 15.40 Uhr zu diesem Alleinunfall. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der aus Espelkamp stammende Mann befuhr mit seinem Opel die L 770 (Alter Postweg) in Fahrtrichtung Petershagen. »Etwa 300 Meter hinter der Kreuzung Niedermehner Straße/Niederdorfstraße geriet das Auto aus ungeklärter Ursache zunächst auf die Gegenfahrbahn, kam dann von der Straße ab und prallte gegen einen Baum«, teilt die Polizei mit. »Anschließend kam der Wagen auf der Seite liegend in einem Feldgraben zum Stillstand.«

Rettungskräfte versorgten den Fahrer vor Ort medizinisch, bevor er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stemwede reinigten wegen ausgetretener Betriebsstoffe die Straße. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf etwa 10.500 Euro. Das total beschädigte Auto musste abgeschleppt werden.