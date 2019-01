Von Dieter Wehbrink

Bürgermeister Kai Abruszat nannte im Gespräch mit dieser Zeitung Einzelheiten. Vorausgesetzt, dass die erwarteten Fördergelder vom Land NRW nach Stemwede fließen, sollen 1,17 Millionen Euro für die Sanierung und Modernisierung der Bushaltestelle und Buswartehäuser am Schulzentrum Wehdem ausgeben werden. Davon ist ein Großteil mit Landesfördermitteln abgedeckt, so dass Stemwede selbst »nur« 440.000 Euro aufwenden muss.

Die Gemeinde will auch die veraltete Bushaltestelle am Diek in Oppenwehe umbauen. »Das geht zurück auf Wünsche aus der Bürgerschaft«, sagte Kai Abruszat. »Allein hierfür werden wir 45.000 Euro ausgeben.« Weitere Aktivitäten: Die Zaunanlage am Sportplatz in Oppenwehe wird für 20.000 Euro erneuert. Für offenes WLAN an der Festhalle Levern gibt die Gemeinde 25.000 Euro aus, »damit unsere »Hauptveranstaltungsräumlichkeit topmodern ausgerüstet ist«, sagte der Bürgermeister. Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses Niedermehnen in ein Dorfgemeinschaftshaus ist mit 200.000 Euro im Budget veranschlagt. Ein Förderbescheid des Landes in Höhe von 75.000 Euro liegt bereits vor.

Die Licht- und Tontechnik in der Begegnungsstätte Wehdem steht mit 7000 Euro auf der Liste. Die Hallenböden in der Sporthalle Haldem und in der Sporthalle Oppenwehe werden für jeweils 10.000 Euro saniert. Für die Oppenweher Sporthalle gibt die Gemeinde 170.000 Euro zwecks Dachsanierung aus. Weitere 20.000 Euro fallen dort für den Austausch von Geräten, Toren und Türen an. Die Sanitärräume an der Grundschule in Levern werden für 50.000 Euro instand gesetzt. Die Entwässerungsleitungen an der Festhalle Levern bekommen für 27.000 Euro eine Ertüchtigung, um künftigen Starkregen-Gefahren weiter vorzubeugen. Für das Außengelände – Neugestaltung der Parkplätze – an der Festhalle sind 130.000 Euro im Haushalt vorgesehen.

Für die Laufbahnreinigung von Stemweder Sportplätzen fallen 8000 Euro an. Für die Friedhofskapelle in Drohne sind 10.000 Euro erforderlich, um die Gasversorgung zu installieren.

Kai Abruszat nannte im Gespräch mit dieser Zeitung auch Fakten zur aktuellen und geplanten Bautätigkeit in der Gemeinde. Das Stemweder Förderprogramm »Wohnungsbau« erfreue sich bei potenziellen Bauherrn großer Beliebtheit. In den vergangenen fünf Jahren seien 124 Bewilligungen ausgesprochen worden. Bis Ende 2018 habe die Gemeinde 86.000 Euro an Bauherren ausgezahlt. Aktuell gebe es eine überarbeitete Richtlinie des Programms, die die Förderung noch einmal verstärke und zugleich entbürokratisiere. Interessenten könnten die Förderrichtlinien auf der Internetseite der Gemeinde einsehen.

2018 habe es in Stemwede erneut eine Zunahme von Bauantragen gegeben. 209 – inklusive Abbrüche und Bauvoranfragen – seien gestellt worden. »Das ist ein Höchststand«, freute sich Abruszat. »Das zeigt, dass Stemwede als Standort des Wohnens attraktiv ist. Man merkt es auch, wenn man durch die einzelnen Dörfer fährt. Überall wird gebaut.«

Er wünsche sich allerdings, dass es im Außenbereich noch mehr Flexibilität bei Bauvorhaben gebe, betonte der Bürgermeister. Bereits verbesserte Förderkulissen, etwa für barrierefreies Wohnen, führten hoffentlich dazu, dass das »Bauen im Bestand« zunehme. Dies helfe, dass Stemweder Bürger auch im Alter möglichst lange selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden und in ihrem Sozialraum bleiben könnten.