Meier erinnerte in seinen Rückblick an ein erfolgreiches Jahr mit vielen Aktivitäten und Festen. Allem voran das eigene Schützenfest, das diesmal mit einem DJ statt Band aufgezogen wurde. »Die Entscheidung war richtig«, sagte Meier. Auch haben die Westruper an den Festen in der Nachbarschaft teilgenommen.

Ausgeschieden aus dem Vorstand ist Sigrid Tacke als Beisitzerin. Sie hatte in den vergangenen vier Jahren »die Fahne der Frauen hochgehalten«, sagte Meier lobend. Ebenfalls ausgeschieden ist Fahnenträger Andreas Jakobmeier, der das Amt zehn Jahre lang bekleidet hatte.

Wahlleiter Karl-Heinz Rittel gab die Ergebnisse der Wahlen bekannt: Vorsitzender bleibt Markus Meier, Kommandeur bleibt Björn Rittel und auch Daniel Wagenfeld wird als Zugführer vier weitere Jahre im Amt bleiben.

Als Fahnenträger wurden bestätigt: Udo Wehmeyer, Wilfried Frickenschmidt. Günter Eigenrauch, Andreas Körding, Detlef Strangmeyer, Reinhold Struckmann, Daniel Niermann, Matthias Willmann und Jens Möller. Kassenprüferin für zwei Jahre ist Melanie Möller. Als Beisitzer rückt Pascal Varenkamp nach.

Vorsitzender Markus Meier dankte den Vereinsmitgliedern für ihr Vertrauen. »Ich werde noch einmal für vier Jahre euer Vorsitzender sein und es macht mir viel Spaß«, sagte Meier, der ursprünglich vor der jüngsten Amtsperiode nicht wieder antreten wollte.

Die Schützen haben auch in diesem Jahr noch viel vor: Am 19. Januar wollen sie zum Winterball der Wehdemer Schützen fahren. Am 2. Februar feiern die Westruper selbst am Freudeneck ihren Winterball, der mit dem Dorfpokalschießen verbunden ist. Beginn des Schießens ist um 15 Uhr. Der Winterball selbst beginnt um 19 Uhr. Dann soll auch die Siegerehrung erfolgen.

Weitere Veranstaltungen sind der »Bierathlon« am 22. Februar, das Fest der Alten Garde am 9. März, das Vergleichsschießen in Wehdem am 7. April, das Schützenfest in Oppendorf am 17. Mai, sowie die Frühjahrsversammlung am 22. Mai.

Dann steht natürlich auch das eigene Schützenfest am 14. und 15. Juni auf dem Plan der Wehdemer. Bei der Versammlung wurden auch Ideen vorgestellt und diskutiert, den Ablauf des Festes zu ändern, da manche Mitglieder am Freitag noch keine Zeit haben. Zu einem Ergebnis kamen die Wes­truper noch nicht. Das Fest soll auch in diesem Jahr dem bewährte Schema erneut mit musikalischer Unterhaltung durch einen DJ erfolgen und auch für die Kinder wird mit einem Programm gesorgt werden.