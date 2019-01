Vermutlich schon am 6. Mai kann das Feuerwehrgerätehaus für die Löschgruppen Wehdem/Westrup an die Gemeinde übergeben werden. Die übrigen vier Häuser folgen bis Jahresende.

Von Dieter Wehbrink

Dies sagte Bürgermeister Kai Abruszat dieser Zeitung. Alle neuen Gerätehaus-Standorte werden in diesem Jahr fertig und in Betrieb gestellt. Am Standort Wehdem/Westrup soll Ende April/Anfang Mai die Übergabe erfolgen. In Destel ist das Gebäude im Juni übergabebereit. Das Gerätehaus für Dielingen/Drohne ist früher als geplant fertig, vermutlich schon Ende April. Haldem/Arrenkamp wird im Oktober folgen, Levern im November. In Levern werde sich dann die Übergabe um ein paar wenige Wochen verzögert haben, räumte Abruszat ein. Dies hänge damit zusammen, das Levern das mit Abstand größte Objekt sei, weil darin auch die Rettungswache integriert werde.

1,3 Millionen für neue Fahrzeuge

Die Übergabe der Häuser noch in diesem Jahr sei auch nötig, weil demnächst sieben neue Feuerwehrfahrzeuge untergestellt werden müssten. 1,3 Millionen Euro gebe die Gemeinde für die Bestellung dieser Fahrzeuge aus.

Drei LF 10 (Tanklöschfahrzeuge) würden nach Destel, Dielingen/Drohne und Wehdem/Westrup ausgeliefert. Für Haldem/Arrenkamp gebe es ein Logistikfahrzeug und einen Atemschutzgerätewagen. Zwei Vorausrüst- beziehungseise Einsatzleitwagen kämen nach Levern und Halden.

Vorangehen soll es auch beim geplanten Umbau des Gerätehauses in Twiehausen. Hier hatte es Unverständnis bei der Feuerwehr gegeben, weil die zuständige Abteilung der Gemeindeverwaltung während der jüngsten Fachausschusssitzung wider Erwarten keine Sanierungspläne vorlegen konnte. Zuhörer aus den Reihen der Twiehausener Feuerwehr mussten die Sitzung ohne Ergebnis verlassen. Jetzt sollen am 6. Februar während der Stemweder Betriebsausschusssitzung Pläne vorgestellt werden. Unter anderen sei der Einbau einer neuen Heizung, die Sanierung der Sanitärräume, eine Zusammenlegung von Umkleide und Lager (um mehr Platz zu schaffen) und die »Ertüchtigung« des Versammlungsraumes vorgesehen.

»Für Twiehausen über Alternativen sprechen«

»Ob das Ganze innerhalb des Budgetrahmens von 120.000 Euro möglich sein wird, kann ich noch nicht sagen«, erklärte der Bürgermeister. »Ich stelle mir ohnehin die Frage, ob es klug ist, einen sechsstelligen Betrag in ein altes Gebäude zu investieren. Selbst wenn es saniert ist, wird es kein neues Haus werden.« Deshalb würde er es begrüßen, wenn der Ausschuss am 6. Februar noch einmal grundsätzlich über Alternativen sprechen würde, sagte Abruszat.