Stemwede (WB). Die Bob Dylan Story – eine Theater-musikalische Biographie – bringt das Basta-Theater am Samstag, 19. Januar, von 20 Uhr an auf die Bühne des Life House in Wehdem. »Die Bob Dylan Story« ist eine Theater-musikalische Biographie, die auf Einladung des Vereins für Jugend, Freizeit und Kultur Stemwede (JFK) gezeigt wird.

»Dylan lässt sich nicht übersetzen – aber nachdichten. Erstmals im deutschsprachigen Raum werden die Songs und Texte von Bob Dylan in einem Theaterstück vollständig auf Deutsch gesungen. Nah am Original, aber ohne zu kopieren«, schreibt der JFK.

Einflussreichste Songwriter

»Und so wird auch einem breiten Publikum verständlich, warum dieser eigenwillige Begleiter und Weggefährte von Martin Luther King, Joan Baez, Muhammed Ali und John Lennon vor zwei Jahren den Nobelpreis für Literatur verliehen bekommen hat: Dylan ist weltweit der einflussreichste Songwriter der vergangenen Jahrzehnte«, heißt es vom JFK..

In dem Musik-Theaterstück wird Dylans spannendes Leben und Musikschaffen vor dem jeweiligen zeitgeschichtlichen Hintergrund chronologisch dargestellt: Von seiner Ankunft in New York als blutjunger Folkmusiker über den Auftritt 1963 neben Martin Luther King auf dem Marsch nach Washington bis hin zum Nobelpreis 2016. Theaterszenen und Originaleinspielungen wechseln ab mit live dargebotenen Songs, die extra für diese Produktion akribisch und aufwendig ins Deutsche übersetzt wurden.

»Knocking on Heavens Door«

Drei Beispiele aus dem Programm: Während Martin Luther Kings berühmte Rede »I have a dream« aus den Lautsprechern tönt, hackt der rebellische Bob Dylan den Songtext von »The Times they are a changing« in die Schreibmaschine. Und während der Greuel des Vietnam-Kriegs schreibt Dylan »Knocking on Heavens Door«.

Das Theaterstück »Denn die Zeiten ändern sich« ist ein Muss nicht nur für eingefleischte Dylan-Fans, sondern besonders auch für all diejenigen, die sich ein genaueres Bild machen wollen von der besonderen Gabe dieses Musikers, sich immer wieder neu zu erfinden und daraus Inspiration zu schöpfen für die Komposition von mittlerweile mehr als 1000 Songs.

​Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht das Life House (Telefon 05773/991401) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail an: info@jfk-stemwede.de möglich.