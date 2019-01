Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB). Für die Oberflächenbehandlung der Stemweder Gemeindestraßen ist für 2019 eine Investitionssumme in Höhe von 300.000 Euro vorgesehen. Außerdem kommt der neue Patchmatik-Lastwagen in seinem zweiten Jahr zum Einsatz.

Dessen Technik registriert Risse im Asphalt elektronisch und bessert sie vollautomatisch aus. Zur Pflege der Straßen soll auch die Bankettfräse eingesetzt werden, damit das Regenwasser vom Asphalt ablaufen kann.

»Es gibt ein umfassendes Straßenverzeichnis, in welcher Form und in welchen Abschnitten wir vorgehen wollen«, sagte Bürgermeister Kai Abruszat dieser Zeitung. Es seien 59 Straßen in 9 Stemweder Ortsteilen vorgesehen, die 2019 abgearbeitet würden. Das Patchmatikprogramm läuft zusätzlich. Dafür hat die Gemeinde weitere 250.000 Euro eingeplant. Die Ausschreibung für die 80 Tonnen Emulsion, die der Patcher zur Ausbesserung von kleinen Straßenschäden benötigt, läuft derzeit. Der Lastwagen kommt in diesem Jahr in elf Ortsteilen zum Einsatz. »Die Erfahrungswerte mit dem neuen Gerät sind sehr positiv. Wir haben viele Nachfragen aus anderen Kommunen, die sich den Patcher bei uns anschauen wollen und überlegen, ob sie selbst so ein Fahrzeug anschaffen sollen«, sagte Abruszat.

Die Gemeinde möchte in den nächsten zwölf Monaten auch die so genannten »wassergebundenen Wege«, also Schotterstrecken, pflegen. Die Planung läuft, die Ausschreibung wird vorbereitet. »Wir kalkulieren hierfür mit einem Haushaltsansatz von 110.000 Euro«, sagte der Bürgermeister. »In 13 Ortsteilen nehmen wir 13 Kilometer wassergebundene Wege in den Fokus. Ausgeführt werden soll das Ganze dann nach der Erntezeit, wenn mit weniger Traktor-Verkehr zu rechnen ist.«

Als ganz spezielles Vorhaben ist die Oberflächensanierung der Straße »Unter den Eichen« in Drohne geplant. Hierfür sind 110.000 Euro vorgesehen. »Ich hoffe, dass es uns gelingt, von der Bezirksregierung aus Mitteln der Dorfverschönerung und Dorferneuerung einen Zuschuss zu bekommen«, sagte Abruszat. Noch in dieser Woche erwarte er Vertreter der Bezirksregierung in der Gemeindeverwaltung. Die Straße »Unter den Eichen« sei schließlich sehr ortsbildprägend.

Fest steht schon jetzt: Die Anlieger der Straße müssen für die Oberflächensanierung keine Ausbaubeiträge zahlen. Abruszat äußerte sich in diesem Zusammenhang erneut zum umstrittenen Thema Straßenausbausatzung in NRW. »Ich habe vor, dass Stemweder Straßen, Wege und Plätze von uns so systematisch unterhalten werden, dass so genannte grundhafte Fahrbahnsanierungen, die eine Beitragspflicht der Anlieger auslösen könnten, gar nicht erst entstehen. Deswegen verdoppelt die Gemeinde Stemwede auch ihre Anstrengungen im Bereich der Straßenunterhaltung.«

Zudem werde sich 2019 im Landtag auch eine Gesetzesnovelle ergeben. »Meinen Informationen zufolge wird die Regierungskoalition in Düsseldorf zahlreiche Anregungen aus den Kommunen berücksichtigen. Auch deshalb besteht für uns in Stemwede kein Anlass zur Sorge«, betonte Abruszat.