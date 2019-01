Diese Aufnahme in 2016 und zeigt, wie vergammelt der Durchlass am -Verbindungsweg zwischen dem Dörper Weg in Levern und dem Sunderner Gemeindeweg »Weidemoor« war Foto: Wehbrink

Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB). Die Gemeinde Stemwede will Wert auf die Sanierung von Grabenverrohrungen und Grabenräumungen legen. Für 2019 sind Arbeiten in Sundern, zum Hegerfelder Ort, in Levern, Auf der Filge, sowie in Haldem im Bereich Ritzenburg geplant.