Stemwede/Berlin (WB/weh). Vier junge Landwirte aus dem Kreis Minden-Lübbecke werden auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin (18. bis 27. Januar) dem größtenteils großstädtisch geprägten Messebesuchern die Landwirtschaft in Westfalen-Lippe zeigen und erklären.

Im Bühnenprogramm der NRW-Halle sowie an einem Aktions- und Informationsstand zur grünen Berufsbranche in Westfalen-Lippe sind sie aktiv.

Die heimischen Jungbauern Timo Gilberg (22) und Hermann Glammeier (27), beide aus Porta Westfalica, Dominik Schmedt (28) aus Stemwede-Dielingen und Stefan Schmidt (25) aus Bad Oeynhausen zeigen in Berlin Gesicht. Offen und ehrlich wollen sie das Leben und Arbeiten auf dem Hof den Messebesuchern und Großstädtern vermitteln.

Zuvor sind sie in einem Seminar des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes darauf vorbereitet worden. Sie erhielten das nötige Rüstzeug, so sind sie geschult in Rhetorik, Storytelling und Bildkommunikation. Auf der Grünen Woche werden sie dann in Wort, Bild, Text und Person Einblicke in die Landwirtschaft sowie aus dem Hofalltag geben. »Wir scheuen uns auch nicht vor kritischen Fragen und Themen«, erklärt Stefan Schmidt.

»Viele Bürger haben kaum noch Kontakt zu Bauern, erfahren kaum noch etwas aus erster Hand«, unterstreicht Dominik Schmedt. »Wir gehen dort hin, wo die Menschen sind und wollen ihre Fragen zur Landwirtschaft beantworten.«

Mit Hilfe einer von jedem der Jungbauern ausgearbeiteten Präsentationen von ihrem Hof, mit vielen Bilder aus dem Stall und vom Acker, von ihrem Umgang mit den Tieren, Pflanzen und Umwelt möchten sie im offenen Dialog das Tun in der grünen Branche erläutern. »Wir Landwirte tragen große Verantwortung und nehmen sie wahr. Für Mensch und Tier. Darauf sind wir stolz«, sind sich alle vier Jungbauer aus dem Mühlenkreis einig. Die Landwirtschaft in Deutschland gehöre zu den besten weltweit, »die wollen wir zeigen. Wir freuen uns auf die Zeit in Berlin.«

Rainer Meyer, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Minden-Lübbecke unterstützt das große Engagement der jungen Leuten und ist überzeugt: »Sie, die junge Generation, sind die besten und glaubwürdigsten Botschafter unseres Berufsstandes. Sie alle sind mit ganz viel Leidenschaft dabei.«