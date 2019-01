Stemwede/Stemshorn (hm). 32 Auftritte hat der Shanty Chor Dümmersee im zurückliegenden Jahr absolviert. Besondere Höhepunkte waren die vier Mühlenkonzerte, die Auftritte auf den Festivals in Brake und Badbergen sowie die drei Weihnachtskonzerte in den Kirchen Lemförde, Hunteburg und Bad Holzhausen.

Vorsitzender Rainer Schieffer blickte während der Jahreshauptversammlung in Tiemanns Hotel in Stemshorn auf ein ereignis- und erfolgreiches Jahr 2018 zurück.

»Allein mit den Benefizkonzerten zu Weihnachten in den Kirchen hat der Chor dazu beigetragen, dass etwa 2000 Euro an Spenden für wohltätige Zwecke eingesammelt werden konnten«, machte der Vorsitzende deutlich. Darüber hinaus habe der Shanty Chor rund 500 Euro in Schiffchen gesammelt und an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger überwiesen.

Erstmalig wurde im zurückliegenden Jahr ein »Offenes Singen« in Hüde veranstaltet. Aufgrund des Erfolges wird diese Veranstaltung in diesem Jahr wiederholt. Als besonderes Glanzlicht 2018 nannte Schieffer die erstmalige Produktion einer Weihnachts-CD, die sich das Publikum immer wieder gewünscht hatte. Sie wurde von Uwe Müller aufgenommen und produziert und habe reißenden Absatz gefunden.

Groß geschrieben wird im Shanty Chor seit jeher die Geselligkeit. Neben den vielen Auftritten trafen sich die Sänger zum Sommergrillen bei Clamor und als Jahresabschluss zum weihnachtlichen Abendessen in Tiemanns Hotel.

Der Shanty Chor Dümmersee hat derzeit 46 Mitglieder, davon 37 Aktive. Willkommen sind aber auch neue Sänger, die bei den Übungsabenden montags von 17.15 bis 19.30 Uhr in Tiemanns Hotel vorbeischauen können. Dringend sucht der Chor einen weiteren Akkordeonspieler oder eine Akkordeonspielerin.

In der Versammlung wählten die Mitglieder Rainer Schieffer als ersten Vorsitzenden sowie Hervé Guennoc als Kassenwart einstimmig wieder.

Für 2019 liegen bereits 20 feste Buchungen für Auftritte vor und der Shanty-Chor Dümmersee freut sich darauf, viele Zuhörer mit seinen Melodien zu begeistern.