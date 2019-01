Carsten (links) und Holger Langer mit Bewohnerin Anneliese Dieckmeyer, die als erste in den Neubau eingezogen ist. Dass sie hier Ruhe findet, gefällt ihr gut. Foto: Sandra Reuter

Von Sandra Reuter

Stemwede-Levern (WB). »Ich habe gerne meine Ruhe«, sagt Anneliese Dieckmeyer, Bewohnerin des Alterswohnsitzes Stiftsort Levern. Die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, hat die 88-Jährige auch in einer Einrichtung, in der Betrieb herrscht. Mehr Ruhe und Privatsphäre ermöglicht seit kurzem eine bauliche Erweiterung des Senioren- und Pflegeheims: ein neuer Anbau mit 15 Einzelzimmern.

Anneliese Dieckmeyer ist die erste, die in eines von ihnen eingezogen ist. Und dort gefalle es ihr gut, sagt sie. Sie hat sich gemütlich eingerichtet, vom Balkon schweift der Blick über die Umgebung.

Wohnlicher Charakter

Den Brüdern Carsten und Holger Langer, die die Einrichtung als Pächter gemeinsam betreiben, war der wohnliche Charakter der neuen Räume ein besonders wichtiges Anliegen. Im modernen dreistöckigen Anbau gibt es auf jeder Etage zwei Wohngruppen, die sich einen Gemeinschaftsraum teilen. Diese sind nicht mehr wie früher zweckmäßig und »kantinen­haft«, sondern gemütlich gestaltet. Der Neubau ist für die Brüder das erste große gemeinsame Projekt, seit sie die Einrichtung von ihren Eltern übernommen haben.

Die Arbeiten werden von ortsansässigen Unternehmen ausgeführt. »Da gibt es eine sehr gute Kommunikation«, sagen sie. Auch die Zusammenarbeit der Pächter mit dem Gebäudeeigentümer, der Bauherrengemeinschaft Kollweier und Partner, sowie Architektin Anke Kükelhan sei hervorragend. Mit der Erweiterung wird die Einrichtung neuen Anforderungen gerecht.

Neue Standards

Denn für Seniorenheime gelten neue Standards. Unter anderem sind eine Einzelzimmerquote von 80 Prozent sowie ein Pflegebad für jedes Zimmer vorgesehen. Zuvor waren auch in Levern noch einige Bewohner in Zweibettzimmern untergebracht. »Sie waren eigentlich immer nur eine Notlösung«, sagt Carsten Langer. »Nun haben die Senioren mehr Optionen – ob sie nun Ruhe oder Gesellschaft suchen.« Das Ziel sei es, den Wünschen und Bedürfnissen aller so gut es geht gerecht zu werden.

Kaum sind die Bewohner in den neuen Trakt eingezogen, geht es im Altbau weiter, der ebenfalls auf den aktuellen Stand gebracht wird. »Wir mussten etwas bewegen, um zeitgemäß und zukunftsfähig zu bleiben, und wollten alles heller und moderner gestalten«, sagen Holger und Carsten Langer. Nach Ende der Bauarbeiten werden alle 68 Pflegeplätze in Einzelzimmern angeboten.

Vor 25 Jahren gebaut

Das war vor mehr als 25 Jahren, als Bernd und Waltraud Langer den Alterswohnsitz gründeten, so noch nicht üblich. Im Eröffnungsjahr 1990 verfügte das Haus über 41 Pflegeplätze, überwiegend in Doppelzimmern – das blieb bis zum ersten Umbau so. 2002 wurde auf 70 Plätze erweitert. Schon dieser Neubau wurde ausschließlich mit Einzelzimmern konzipiert.

Nach weiteren Renovierungsarbeiten 2006 wurden aus alten Doppelzimmern weitere Einzelzimmer, so dass 65 Bewohner in zehn Doppel- und 45 Einzelzimmern untergebracht werden konnten. Nach den jüngsten Umbauarbeiten sind also nur drei Plätze hinzugekommen – obwohl man sich durchaus hätte vergrößern können.

Nähe zu den Bewohnern

In NRW dürfen Pflegeheime bis zu 80 Plätze anbieten. »Doch uns ist ein familiärer Charakter wichtig. Der zeichnet uns aus und ist trotz aller Neuheiten und Entwicklungen bestehen geblieben«, sagen Carsten und Holger Langer über das Familienunternehmen mit Tradition. Sie pflegen nicht nur große Nähe zu den Bewohnern. Auch im Team herrscht eine persönliche Atmosphäre. Das sei im Hinblick auf den Pflegenotstand ein wichtiger Faktor. 50 Prozent der Mitarbeiter, so sieht es der Gesetzgeber vor, müssen examinierte Kräfte sein. Diese Quote stellt Pflegeeinrichtungen in Zeiten des Fachkräftemangels vor große Herausforderungen.

Selbst ausbilden

»Uns liegt viel daran, selbst auszubilden, um qualifizierte Pflege zu ermöglichen«, sagt Carsten Langer. Doch leider sei es schwierig, geeignete Bewerber zu finden. Dass die Pflegeschule »Cura Educare« in Lübbecke wegen Insolvenz den Betrieb eingestellt habe, mache die Lage nicht besser. In Levern blickt man dennoch positiv in die Zukunft. »Wir sind stolz darauf, dass die Situation bei uns entspannt ist. Wir haben eine verhältnismäßig geringe Fluktuation, viele Mitarbeiter sind schon lange bei uns.«

58 Angestellte

58 Menschen in Voll- und Teilzeit sind dort beschäftigt. Sie stellen nicht allein die gute Grund- und medizinische Pflege der Bewohner sicher. »Es geht mit Blick auf das Wohlbefinden der Bewohner zunehmend um die soziale Betreuung«, erläutert Carsten Langer. Im Angebot sind daher Aktivitäten wie Ausflüge, Handwerken oder Backen. Für Letzteres steht in den Gemeinschaftsräumen eine Küchenzeile zur Verfügung.

Die gefällt auch Friedhelm Niemeyer, der ebenfalls in den neuen Trakt eingezogen ist. Der 78-Jährige lebt seit 16 Jahren in der Einrichtung. »Eigentlich sind Menschen, die zu uns kommen, im Durchschnitt älter – etwa 80 Jahre. Durch gute ambulante Betreuungsmöglichkeiten können sie länger zu Hause wohnen bleiben«, erläutert Carsten Langer.

Ein Zuhause soll auch die Leverner Einrichtung für die dort lebenden Senioren werden. Deswegen liegt den Betreibern ein Vertrauensverhältnis besonders am Herzen. Und Paul, der Ungarische Vorstehhund von Carsten Langer, trägt ebenfalls seinen Teil zur entspannten Atmosphäre bei.