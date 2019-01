Eine erste Reisegruppe istr am Freitag nach Lardy aufgebrochen. Foto: Gertrud Premke

Stemwede/Lardy(ni). Eine Reisegruppe mit acht Personen und dem Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins, Hervé Guennoc, ist bereits am Freitag in die französische Partnerstadt Lardy aufgebrochen.

Bürgermeister Kai Abruszat und drei weitere Stemweder folgen am Samstag. Ziel ist der Neujahrsempfang am Samstag. Mit dabei ist Lothar Frye vom Spielmannszug Reiningen-Dielingen. Er möchte Kontakte knüpfen, denn im Juni steht ein großes Musikfest in der Partnerstadt auf dem Plan.

Auch drei Feuerwehrleute sind in der kleinen Delegation, die die Freundschaft pflegen soll. Ein straffes Programm erwartet die Gäste aus Deutschland, die unter anderem die Musikschule und die Feuerwehr-Kaserne besichtigen wollen. Auch werden Gespräche mit den französischen Kaufleuten im Ort geführt. Höhepunkt ist das Pflanzen eines Apfelbaums, den die Stemweder im Gepäck haben.

»Vor einem Jahr wurde die Urkunde unterzeichnet, jetzt folgt der Partnerschaftsbaum«, sagt Jörg Bartel von der Gemeindeverwaltung.