Neben dem Fußball gibt es ein gutes Angebot an Breitensport, darunter die Turn- und Radfahrgruppen. Sehr stark ist vor allem die Tanzabteilung (»In Motion Line Dance«). Der Verein freut sich sehr über diese positive Entwicklung. Sein Dank galt hier dem Übungsleiter Dieter Sander, der außerdem noch Pressesprecher und Schriftführer im Country Western Tanzsportverband NRW (CW NRW) sowie Pressesprecher im Bundesverband für Country Westerntanz (BfCW) ist. 92 Oppendorfer Tänzer werden derzeit trainiert – leider nur von einem Trainer.

Potenzielle Übungsleiter gesucht

Auch das zeigt: Der TuS Oppendorf hat dringenden Bedarf an neuen Übungsleitern. Der Verein unterstützt Mitglieder beim Erwerb eines Übungsleiterscheins. Während der Jahreshauptversammlung im Saal Bosse wurden fehlende Trainer und Übungsleiter in allen Sparten als Problem herausgestellt. Außerdem gibt es einen dringenden Bedarf an Schiedsrichtern. Deshalb lautete der Appell an alle Versammlungsteilnehmer: Jeder, der sich ehrenamtlich im TuS Oppendorf engagieren möchte, ist willkommen. Der Verein freut sich auf jede Unterstützung.

Ein Thema war zudem das geplante Dorfgemeinschaftshaus in Oppendorf. Ein Konzept für den Neubau unter Federführung des Schützen- und Sportvereins wurde den Versammlungsteilnehmern vorgestellt. »Wir haben Vertretern der Bezirksregierung einen Vorentwurf präsentiert. Alle waren sehr begeistert von unserem Konzept und unserer Präsentation«, teilt der TuS Oppendorf mit. »Es ist vorgesehen, einen Betreiberverein zu gründen, der den Unterhalt des Gebäudes übernimmt. Das Dorfgemeinschaftshaus ist eine einmalige Chance für Oppendorf und sein Vereinsleben.«

Ehrennadeln vergeben

Zusätzlich zu diesem großen Bauvorhaben, das mit möglichst viel Eigenleistung realisiert werden soll, steht das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des TuS Oppendorf in 2020 an. »Beide Vorhaben beanspruchen sehr viel Zeit und Engagement aller Beteiligten«, betont der Verein. Organisations-Teams sollen die Jubiläumsfeierlichkeiten im Juli 2020 für die einzelnen Themenbereiche planen. Zahlreiche Einwohner aus Oppendorf arbeiten mit. Das Konzept für die Festwoche steht – jetzt geht es an die Detailplanung.

Die Teilvorstandswahlen ergaben folgendes Ergebnis: 1. Geschäftsführer David Detert, 3. Vorsitzender Jan Winkelmann, 2. Kassierer Carsten Redeker, Sozialwart Gerrit Hohbein und Pressewart Dieter Kröger.

Die Ehrennadel des TuS Oppendorf in Gold erhielten die langjährigen Mitglieder Friedrich Bosse und Gerhard Priesmeier. Die Ehrennadel in Silber ging an Dieter Sander.