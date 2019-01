Stemwede-Sundern (hm). »Wir hatten doppelt so viele Einsatzstunden wie in 2017« – Diese Bilanz hat Sunderns Löschgruppenführer Uwe Oberländer bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Reddehase gezogen.

Neben dem Rückblick haben Auszeichnungen und Beförderungen im Mittelpunkt gestanden. Insgesamt waren die Feuerwehrleute zu 16 Einsätzen ausgerückt. »Nicht nur die extreme Trockenheit hat uns auf Trab gehalten, sondern auch gleich zu Jahresbeginn der Orkan Frederike mit fünf Einsätzen«, sagte Oberländer. Er bescheinigte Jan-Chris Holle und Kristof Wankelmann die beste Dienstbeteiligung.

Mit der Neuaufnahme von Silas Nobbe ist die Löschgruppe Sundern auf 30 aktive Kameraden angewachsen, elf sind in der Ehrenabteilung. »Damit ist in unserem kleinen Ort Sundern fast jeder Zehnte Mitglied in der Feuerwehr«, freute sich Oberländer.

An der Leistungsbewertung in Hille haben die Sunderner mit zwei Staffeln teilgenommen. Wehrführer Joachim Lübke zeichnete Luca Brinkmann und Jan Luca Oberländer mit dem bronzenen Abzeichen für die erste Teilnahme aus. Für Tobias Westerkamp gab es Gold für fünfmalige Teilnahme.

Weitergebildet haben sich Jan Luca Oberländer und Jan-Niklas Hahler (Sprechfunkerlehrgang und Truppmann-1-Lehrgang). Luca Brinkmann absolvierte den Truppmann-2-Lehrgang. Jan Luca Oberländer ließ sich auch zum Feuerwehrmann ausbilden und Benedikt Bühre sowie Luca Brinkmann zu Oberfeuerwehrmännern.

Insgesamt fiel Oberländers Rückblick zwar positiv aus, allerdings würde die Fahrersituation der Löschgruppe Probleme bereiten. Das Löschfahrzeug dürften viele der jungen Kameraden nicht lenken, weil ihnen die entsprechende Fahrerlaubnis (mindestens Klasse C1) fehlen würde.

Als neue Kassenprüfer bestimmte die Versammlung Nils Henke und Christian Nobbe, in den Festausschuss wurden Hermann Wüppenhorst und Martin Kramer gewählt.

Groß ist die Freude auf das neue Gerätehaus, das Ende des Jahres den Löschgruppen Levern und Niedermehnen bezogen werden soll. Grüße und Dank für die gute Zusammenarbeit richteten die Ratsmitglieder Jürgen Lückermann und Helmut Greger aus.