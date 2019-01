Die Oppenweher hatten bei örtlichen und überörtlichen Schauen 23 Mal die Spitzennote »v« und 41 Mal die zweitbeste Note »hv« mit ihren Tieren erzielen können. Zuchtwart Wilfried Bohne betonte, diese Ergebnisse seien trotz einer geringeren Ausstellungsbeteiligung bei überörtlichen Schauen erzielt worden.

Besonders hervorzuheben ist 2018 der Züchter Frank Ernsthausen mit seiner Taubenrasse »Italienische Mövchen«, mit denen er in Offenbach das Internationale Championat mit der Note »v« erzielen konnte. Mit seinen Modeneser Magnani-Tauben erreichte er in Hannover »hv«, in Leipzig ebenfalls »hv« sowie das Jubiläumsband und auf der Lübbecker Taubenschau zweimal »v« und dreimal Mal »hv« und damit den Landratspokal.

Lars Klamor errang in Leipzig zweimal »hv« und den Jubiläumsteller, in Hannover dreimal »hv« mit Band und Landesverbandsehrenpreis, in Diepholz »hv« und in Barnstorf »v« und »hv«. In Barnstorf erhielten auch Karl-Heinz Priesmeier und Ralf Brand die Note »v«. Auf der dort angeschlossenen Hauptsonderschau der Hühnerrasse »Zwerg-Langschan« erreichte Wilfried Bohne dreimal »v« und fünfmal »hv« mit drei Bändern, wodurch er sich den Vereinsmeister-Titel sichern konnte.

Im Jahresbericht hob Vorsitzender Marco Spreen die eigene Ortsschau im Herbst mit fast 300 Tieren hervor. Eine gute Teilnahme war auch bei den dorfgemeinschaftlichen Veranstaltungen zu verzeichnen. Als Freizeitwart gab Ralf Brand den Teilnehmern einen Bericht. Er kündigte bereits an, dass die Oppenweher zu Biogut Bauck nach Bad Bodenteich in der Lüneburger Heide fahren wollen.

Lars Klamor verzeichnete als Jugendobmann zwei Mitgliederzugänge in der derzeit 12 Züchter zählenden Abteilung. Positiv berichtete er über die sehr gut angenommene Spendenübergabe an die Kindergärten in Oppendorf und Oppenwehe. Eine ordnungsgemäß geführte Kasse bescheinigten Sandro Nagel und Dieter Vegeler dem Kassierer Andreas Martens. Bei den Wahlen gab es keine großen Veränderungen. So bleibt Andreas Martes Kassierer, Wilfried Bohne Zuchtwart, Friedhelm Bohne 2. Geschäftsführer und Sandro Nagel Kassenprüfer. Lediglich der Posten des 3. Vorsitzenden bleibt bis auf weiteres vakant.

Das Grünkohlessen mit Anmeldung ist für Freitag, 22. Februar, im Gasthaus Moorhof-Huck geplant. Als nächster wichtigster Termin wurde der 27. Januar genannt, wo die vorgeschriebene Pflichtimpfung des Geflügels im Vereinsheim erfolgen soll.