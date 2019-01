Von Dieter Wehbrink

Wie Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat dieser Zeitung am Donnerstag auf Anfrage bestätigte, hat das Oberverwaltungsgericht Münster jetzt einen Termin für die mündliche Verhandlung festgesetzt. »Das Normenkontrollverfahren, mit dem sich die Enertrag Aktiengesellschaft gegen die Gemeinde Stemwede und den von der Gemeinde geänderten Flächennutzungsplan wendet, wird am Donnerstag, 7. März, vor dem Zweiten Senat des Gerichts verhandelt«, berichtete Abruzsat. »Zur Sach- und Rechtslage kann ich aktuell keine Äußerungen abgeben.«

»Schwierige Rahmenbedingungen«

Der Stemweder Gemeinderat und Verwaltung hätten allerdings »in einem umfassenden Verfahren mit höchster Sorgfalt und unter Hinzuziehung externen Sachverstandes gehandelt«, betonte der Bürgermeister. »Es ist für Kommunen, wie auch die vergangenen Jahre gezeigt haben, eine große Herausforderung, mit den eigenen Planwerken vor Gericht zu bestehen. Dieses liegt nicht zuletzt an den schwierigen Rahmenbedingungen von oben, innerhalb derer sich auch eine Gemeinde Stemwede bewegen muss.«

Die Enertrag AG möchte im Gebiet Babbelage Windräder errichten und hat dazu bereits sehr detaillierte Verträge für die Grundstückseigentümer verfasst (wir berichteten). Die Aktiengesellschaft übernahm das Verfahren seinerzeit von einer Investorengemeinschaft aus Wehdem, die einen Bürgerwindpark gründen wollte.

Die Gemeinde Stemwede hat die Babbelage allerdings auf Anraten der externen Experten und nach gründlicher Abwägung nicht als Windkraftvorranggebiet ausgewiesen, sondern die Tiefenriede in Drohne und Bockhorns Horst in Oppendorf/Oppenwehe. Gegen die Babbelage, in der auch die Bürgerinitiative »Veto!« gegen Windradpläne kämpft, sprachen aus Sicht der Gemeinde vor allem zwei Argumente:

Argumente gegen Babbelage

1. Die Bundeswehr hatte mitgeteilt, dass sie Teile des Gebietes für Tiefflugübungen nutzt und Windräder deshalb hinderlich seien.

2. Der Kreis Minden-Lübbecke vertritt die Ansicht, dass die Babbelage als potenzielles Überschwemmungsgebiet für Hochwasserlagen unverzichtbar ist und auch aus diesem Grund dort keine Windräder aufgestellt werden sollten.

Der Ausgang des Normenkontrollverfahrens ist völlig ungewiss. Bei den Kommunen in NRW herrscht bezüglich der Windkraft zunehmend Verunsicherung, weil jahrelange Beratungen, teure Gutachten und Expertenmeinungen samt aufwendiger Flächennutzungsplanung – so wie in Stemwede – anschließend von Gerichten gekippt werden.

Paderborn unterlag vor Gericht

So sorgte erst in der vergangenen Woche ein Urteil aus Münster für Aufsehen. Demnach können in Paderborn künftig Windkraftanlagen außerhalb der von der Stadt ausgewiesenen Konzentrationszonen aufgestellt werden. Das geht aus einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Münster hervor. Dabei wollte der Paderborner Stadtrat mit der Änderung des Flächennutzungsplans im Jahr 2016 ausschließen, dass außerhalb der vorgesehen Zonen Windräder errichtet werden können. Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) war dagegen vorgegangen. Hintergrund ist, dass die GbR eine Anlage südlich des Stadtbezirks Dahl errichten will.

Die Stadt Paderborn will die schriftliche Urteilsbegründung abwarten. Die Revision wird laut einem OVG-Sprecher nicht zugelassen. Allerdings könne die Stadt dagegen Beschwerde einlegen.

»Eventuell wird es nötig, einen Aufstellungsbeschluss für ein Heilungsverfahren zu unserer Flächennutzungsplanänderung zu fassen«, heißt es in der Mitteilung der Stadt Paderborn weiter. So würde sichergestellt, dass die Stadt künftig die Möglichkeit habe, Anträge für Windkraftanlagen, die den »Planungsabsichten der Stadt Paderborn widersprechen«, zurückzustellen.