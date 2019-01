Die Akteure des »Musikvereins Altes Amt Lemförde« freuen sich schon auf ihr Konzert in Dielingen, das sie am kommenden Sonntag in der St. Marien-Kirche geben.

Stemwede (WB). Zu einem Konzert des »Musikvereins Altes Amt Lemförde« lädt die Kirchengemeinde Dielingen in die St. Marien Kirche ein. Am kommenden Sonntag, 27. Januar, ab 18 Uhr möchte das Orchester das Publikum mit einem neuen Arrangement unterhalten.

Unter der Leitung von Stephan Flore bieten die Musiker wieder ein buntes, schwungvolles und ausgewogenes Programm. Klassik, Evergreens, Filmmusik und Schlager werden die Zuhörer wieder mitnehmen auf eine musikalische Reise.

»Lustspielouvertüre«

Im Programm sind die »Sinfonie Nr. 1« von Johannes Brahms, die »Lustspielouvertüre« von Kéler Béla, »West Side Story« aus der Feder von Leonhard Bernstein sowie der Ohrwurm »The Second Waltz« von Dimitri Shostakovich.

Das Orchester, das vor zwei Jahren seinen 125. Geburtstag feierte, spielt außerdem »Spinning wheel«, einen Song aus dem Jahr 1968 der Band »Blood, Sweat & ­Tears«, den der kanadische Leadsänger der Band, David Clayton-Thomas, schrieb.

Winnetou & Old Shatterhand

Weiter geht es zum Beispiel in den Orient zu »Aladdin«, in den Wilden Westen zu Winnetou & Old Shatterhand und von »Pirates of the Caribbean« zu »Eighties Flashback«. »Dieses Konzert ist nicht nur für Freunde guter Musik, egal ob jung oder alt, ein Genuss, sondern für alle, die einen Tag fröhlich und beschwingt ausklingen lassen wollen«, sagt der Vorsitzende Karl-Wilhelm Meyerrose. Der Eintritt ist frei. Der Musikverein freut sich auf zahlreiche Besucher, die mit ihrer Spende dazu beitragen, dass das Engagement des Orchesters belohnt wird.