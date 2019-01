In Lardy war im Januar 2018 beim dortigen Neujahrsempfang die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet worden. Zu diesem Jahrestag hatte Bürgermeisterin Dominique Bougraud die Stemweder während ihres Besuches auf dem Leverner Markt bereits eingeladen. Und so starteten am vergangenen Wochenende mit Harald Heuchel, Heiner Rennegarbe und Peter Lahrmann drei Kameraden der Stemweder Feuerwehr, mit Lothar Frye ein Vertreter des Spielmannszuges Reiningen-Dielingen sowie vier Vertreter des Stemweder Städtepartnerschaftsvereins (Hervé Guennoc, Susanne Freker, Edith Meier-Hesslau und Antje Pieper) nach Lardy. »Dort wurden wir wieder sehr herzlich empfangen«, sagt Jörg Bartel. Der Fachbereichsleiter der Gemeindeverwaltung Stemwede und seine Mitarbeiterin Antje Pieper sind eng mit der Städtefreundschaft betraut. Antje Pieper hatte die Fahrt zudem organisiert.

»Wir haben einen gemeinsamen Abend mit Vertretern des dortigen Partnerschaftsvereins, Vertretern der dortigen Vereine und den Gastfamilien verbringen können«, sagt Bartel. Der Samstag begann mit einem Besuch der Feuerwache in Lardy und des Wochenmarktes – mit der Möglichkeit, die vielen Leckereien und regionalen Produkte zu verkosten. Am Samstagmittag reisten dann Bürgermeister Kai Abruszat, Jörg Bartel sowie die Stemweder Ratsmitglieder Michael Hemann und Andreas Weingärtner an.

Während des öffentlichen Neujahrsempfanges aller Bürger in Lardy berichtete Dominique Bougraud auch von zukünftigen Zielen der Städtepartnerschaft. Aus Anlass des ersten Jahrestages überreichte Bürgermeister Abruszat einen Freundschaftsbaum, der symbolisch für die junge Partnerschaft stehen soll. »Freunde sind wie Bäume. Es kommt nicht darauf an, wie viele es sind, sondern wie tief sich die Wurzeln verankern« zitierte Abruszat eine alte Volksweisheit. Er wünsche sich, dass diese Partnerschaft tiefe Wurzeln schlagen und sich zahlreiche Äste sich bilden mögen, die reiche Früchte tragen. Noch vor der Abreise wurde dieser Apfelbaum der Sorte Gravensteiner im Park des Rathauses in Lardy gemeinsam gepflanzt.

Bei einem feierlichen Abendessen mit Vertretern aus Verwaltung und Politik sprachen Bürgermeisterin Bougraud und Kai Abruszat noch einmal den wichtigen Grundgedanken jeder Städtepartnerschaft an, sich für ein vereintes Europa einzusetzen. Bougraud machte auf die große Verantwortung von Frankreich und Deutschland für Europa aufmerksam.

Der Anfang ist gemacht, nun hoffen beide auf viele gemeinsame Aktivitäten durch Bürger, Vereine und Schulen beider Kommunen, um diese Partnerschaft mit Leben zu füllen. Auf kommunaler Seite schlug Kai Abruszat einen Bürgermeistertausch für einen Tag vor, den Dominique Bougraud erfreut annahm. Daneben wünscht er sich einen Tausch der Auszubildenden beider Kommunen sowie einen Freiwilligentausch – ähnlich dem freiwilligen sozialen Jahr – sowie gemeinsame Projekte zum Thema Natur.

Zum Freiwilligen-Austausch wurden bereits konkrete Absprachen getroffen. So werden beide Kommunen eine Art Aufgabenbeschreibung erstellen. Sie suchen jeweils einen interessierten Menschen für die Aufgaben in der Partnerstadt, der dann möglichst ab September 2019 für etwa neun bis zehn Monate vielfältige und interessante Aufgaben in der jeweils anderen Kommune übernehmen soll.

Beide Bürgermeister zeigten sich sehr erfreut über erste Planungen aus Vereinen, gemeinsame Aktivitäten durchzuführen. So will der Spielmannszug Reiningen-Dielingen an einem französischen Musikfest im Juni 2019 teilnehmen. Auch ein Chor aus Stemwede könnte dort singen. Lothar Frye, Leiter des Spielmannszug Reiningen-Dielingen, tauschte bereits vorbereitend Noten der Partituren aus, um so im Juni gemeinsam mit den französischen Freunden musizieren zu können. Außerdem ist geplant, in Lardy ein Fußball-Jugendturnier mit Beteiligung junger Stemweder Fußballer durchzuführen.

Mit Blick auf den Neubau von fünf Feuerwehrgerätehäusern in Stemwede hat Kai Abruszat die Kameraden aus Lardy bereits jetzt zu einer Einweihungsfeier eingeladen. Harald Heuchel von der Feuerwehr Drohne war begeistert von der Gastfreundschaft in Lardy: »Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen. Wir kommen auf jeden Fall wieder und freuen uns riesig auf den Gegenbesuch der französischen Kameraden.«

Am Dienstag, 29. Januar, trifft sich trifft sich der Partnerschaftsverein Stemwede von 19 Uhr an im Ulderup-Saal (Buchhofstraße 15, Levern) zu einer Nachbesprechung dieses Wochenendes. Außerdem will er weitere Aktivitäten planen. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.