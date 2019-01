Haldem (WB). Ein Defibrillator wird am Mittwoch, 30. Januar an den »Hahme Markt« in Haldem übergeben.

Das lebensrettende Gerät wird persönlich von Hendrik Fip (Geschäftsführer der Heinrich Fip GmbH aus Osnabrück) an Lothar Pannen (geschäftsführender Vorstand des Vereins Lebensperspektiven) überreicht. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Stemwede, Kai Abruszat, wird dann anwesend sein.

»Gerade an so einem in der Region beliebten und gut besuchten Ort wie den »Hahme frische Markt« ist die Platzierung eines Defibrillators wichtig. Denn kommt es zu einer Herzrhythmusstörung infolge eines Kammerflimmerns, kann er Leben retten – oft geht es bei dem Einsatz um Minuten«, schreibt der Verein Lebensperspektiven.

Lebensrettender Stromstoß

Zur Erläuterung: Bei einem Kammerflimmern kann sich der Herzmuskel nicht mehr vollständig zusammenziehen. Die Organe können so nicht mehr mit Blut versorgt werden. Nur ein Stromschlag kann das Flimmern unterbrechen. Der Defibrillator selbst gibt seine Handhabung vor. Er schreibt ein EKG und findet heraus, ob es sich um ein Kammerflimmern handelt. Erst dann kündigt er den Stromstoß an und löst aus. »Aber nicht nur den Defibrillator, sondern auch die Schulungen von Personen, die in unmittelbarer Nähe des Defibrillators arbeiten und entsprechende erste Hilfe leisten können, werden von der Osnabrücker Firma finanziert«, heißt es in der Mitteilung.

Der Schulungstermin für das Personal ist für den 5. Februar vorgesehen. »Wir möchten den Menschen in der Region für ihre Unterstützung unseres Unternehmens danken. Mit den Defibrillator wollen wir dazu beitragen, dass einer möglichst großen Anzahl von Menschen tagtäglich nahezu rund um die Uhr Hilfe geleistet werden kann, wenn es zu einem Notfall kommt. Aus diesem Grund haben wir uns auch Standorte ausgesucht, an denen wir diese Bedingungen vorfinden«, erklärt Hendrik Fip.

Alarmgesicherter Wandkasten

Vier von den lebensrettenden Geräten in einem klimageschützten und alarmgesicherten Wandkasten stellt die Fip GmbH Gemeinden und Institutionen in ihren Niederlassungsgebieten zur Verfügung. Der »Hahme Markt« ist einer dieser Standorte.

Unter dem Leitgedanken der Inklusion arbeiten in dem Lebensmittel-Markt mit Tankstelle Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Dabei handelt es sich um ein Projekt der Servicehaus gGmbh – unter dem Dach des Vereins Lebensperspektiven aus Stemwede.