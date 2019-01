Von Dieter Wehbrink

In der November-Sitzung des Stemweder Betriebsausschusses waren etliche Twiehausener Feuerwehrleute in den Ulderup-Saal nach Levern gekommen, um etwas über die angekündigten Planungen zu hören. Doch die Gemeindeverwaltung hatte es nicht geschafft, vorstellungsreife Pläne zu präsentieren.

Bürgermeister entschuldigt sich

Bürgermeister Kai Abruszat entschuldigte sich später mehrfach für diese Panne. Er änderte daraufhin die Zuständigkeiten in der Verwaltung. Und jetzt, am Mittwoch, 6. Februar, sollen während der öffentlichen Betriebsausschusssitzung endlich Konzepte vorgestellt werden. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr in der Kleinen Festhalle in Levern. Die Ausschussmitglieder sollen darüber beraten und auf Vorschlag der Verwaltung bereits einen Beschluss fassen, damit die Sanierung vonstatten gehen kann.

Der Handlungsbedarf wurde schon 2017 in Abstimmung mit der Feuerwehr festgestellt.

Von seiner bisherigen Bedeutung für die Gesamt-Feuerwehr in Stemwede wird sich allerdings für das Twiehausener Objekt einiges ändern. Die Eckpunkte gibt auch der Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Stemwede vor. So steht künftig im neuen Feuerwehrgerätehaus in Levern ein großer und moderner Schulungsraum mit 140 Quadratmetern zur Verfügung. Für Übungen steht in Levern zudem ein großer Hof bereit.

Verlagerung nach Levern

»In Twiehausen hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die asphaltierte Fläche bei den Lehrgängen viel zu klein ist, um die Einsatzfahrzeuge sowie die Fahrzeuge der Teilnehmer bei Schulungen unterzubringen«, heißt es seitens der Verwaltung. »Für die Stemweder Löschgruppen und Ausbilder ist der Standort in Levern zentral. In den dortigen neuen Räumlichkeiten können darüber hinaus auch größere Gruppen ausgebildet werden. Dafür reicht der bisherige Schulungsraum in Twiehausen nicht aus.«

Die örtliche Einsatzleitung für Stemwede, die bei Großschadenslagen wie Orkanen in Twiehausen eingerichtet war, kann ebenfalls die neuen Räume in Levern nutzen. »Die Räume sind dort moderner und der Standort liegt zentraler. In Levern steht dazu auch ein eigener Raum für den Funkbetrieb bereit.« Die Kleiderkammer der Feuerwehr Stemwede könne künftig im neuen Gerätehaus in Haldem untergebracht werden.

120.000 Euro sollen Kostenobergrenze sein

Grundlage der jetzt vorliegenden Planung für das Twiehausener Gerätehaus ist grundsätzlich ein Budgetrahmen von 120.000 Euro. Davon sollen folgende Maßnahmen bezahlt werden:

1. Die Zusammenlegung von dem derzeitigen Umkleideraum und dem Lagerraum.

2. Der Einbau einer neuen Heizung.

3. Die optische Verschönerung des Besprechungsraums der Löschgruppe.

4. Die Überarbeitung der Sanitärräume.

Die Verwaltung betont, dass »bei Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen in Zukunft weitere Sanierungsarbeiten nicht ausgeschlossen werden können, da es sich um eine ältere Liegenschaft handelt.« Zudem sei es ratsam, zu gegebener Zeit Gestaltungsvorschläge für die Zufahrt und den Hof des Grundstücks inklusive der bestehenden Aufbauten wie Fahrradständer und Platzierung der Mülltonnen zu erarbeiten.

Die Gemeindeverwaltung hat für den Ausschuss am 6. Februar einen Beschlussvorschlag parat. Er lautet: »Die Umsetzung der in der Sitzung vorgestellten Planungen wird beschlossen.«