Manchmal sind es auch – weit weniger belastend – tierische Einsätze, die die Feuerwehrkameraden auf Trab halten. Eine Katze war so hoch auf einen Baum geklettert, dass sie nicht wieder hinunter kam. Kurzerhand alarmierten Augenzeugen die Dielinger Löschgruppe. Sie rückte zu dem tierischen Einsatz an und retteten mit Hilfe eines Steiger-Wagens die hilflose Katze vom Baum.

23 Brandeinsätze

Zugenommen hatten auch die Einsätze für technische Hilfeleistungen: Neben der Rettung des Stubentigers mussten Ölschäden beseitigt werden. Dabei hatten die Dielinger Kameraden ohnehin ein turbulentes Jahr. »Durch die extreme Hitze im Sommer mussten wir zu 23 Brandeinsätzen ausrücken« machte Löschgruppenführer Christopher Brietsche während der Jahreshauptversammlung im Gerätehaus deutlich. Im Vorjahr waren es 18 Einsätze gewesen.

»Wir haben im zurückliegenden Jahr 670 Einsatzstunden geleistet, vielmehr im Vergleich zum Vorjahr. Da waren es 406 Stunden«, erklärte der Löschgruppenführer. Hinzu kamen Dienste mit rund 487 Stunden und verschiedene Übungen. Die beste Einsatzbeteiligung bescheinigte Brietsche Cord Gülker, die beste Dienstbeteiligung hatte Pierre Schuster.

Leistungsabzeichen

Am Leistungswettbewerb in Hille hatten die Dielinger Kameraden zwei Staffeln teilgenommen. Zugführer Uwe Stubbe überreichte das bronzene Leistungsabzeichen an Pierre Schuster für dessen erste Teilnahme und das Goldene für die fünfte Teilnahme an Christoph Behrens.

An Lehrgängen und Weiterbildungen haben Pierre Schuster (Truppmann 1 und Funker), Marcel Hassebrock (Technische Hilfe Wald), Marvin Paul und Sebastian Rott (Maschinisten), Heiko Haarmeyer (Atemschutzgeräteträger), André Wichering und Christopher Brietsche (S-Einsatzübung), Patrick Hackstedt (Erste Hilfe), Holger Reitmeyer (PSU-Helfer) teilgenommen.

Den Mitgliederstand bezifferte der Löschgruppenführer auf 36 aktive Kameraden, 14 in der Ehrenabteilung und 60 passive Kameraden. Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Matthias Maler beförderte Pierre Schuster zum Feuerwehrmann und Christopher Brietsche zum Oberbrandmeister.

Sparkassenspende finanziert Wärmebild-Kamera

ach Ausscheiden des Kassenwartes Michael Halbsguth wählte die Versammlung Frank Reddehase als dessen Nachfolger. Reddehase war zuvor Atemschutzgerätewart, diesen Posten übernimmt Nicolai Thiesing. Groß war die Freude in der Löschgruppe, dass die Sparkasse Minden-Lübbecke die neue Wärmebildkamera mitfinanziert hat.

Christopher Brietsche und dessen Stellvertreter André Wichering freuen sich über die Wärmebildkamera, die der Feuerwehr Dielingen von der Sparkasse Minden-Lübbecke gespendet wurde. Sparkassen-Mitarbeiterin Juliane Quebe übergab das Gerät während der Jahreshauptversammlung an die Feuerwehr.