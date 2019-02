Stewmede-Dielingen (WB). Fleischereifachverkäuferin Angelika Meyer hat ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit in der Fleischerei Detert GmbH im Stemwede-Dielingen gefeiert.

Ausbildung in Lemförde

Nach Ihrer Ausbildung bei der Fleischerei Oevermann in Lemförde war die Jubilarin zuerst in der Filiale und ab Mai 1979 im Hauptgeschäft in Dielingen als Fachverkäuferin angestellt.

»Angelika Meyer ist bei den Kunden, Arbeitskollegen und den geschäftsführenden Familien Voltermann und Reckmann für ihre freundliche, aufgeschlossene Art und ihrer Leistungsbereitschaft gepaart mit höchster Zuverlässigkeit sehr geschätzt«, schreibt Cordian Reckmann.

Zu ihren Aufgaben zählen die Kundenberatung und der Verkauf, sowie die Warenpräsentation, Bestellannahme und die Herstellung von Feinkostspezialitäten.

Angelika Meyer lebt in der Nähe des Betriebes, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Ihre Hobbies sind Fahrradtouren, der Tanzclub und die Gymnastik. Mit ihrem Mann Uwe verbringt sie ihre Urlaube gern auf Fuerteventura.