Nah am Original: Donvan Aston singt in der Begegnungsstätte Stemwede die größten Hit von Sir Elton John.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Wehdemer Begegnungsstätte (Einlass 19 Uhr). Der Verein weist darauf hin, dass ab sofort Kartenreservierungen bei Doris Schwier, Telefon 05773/655, Anke Hübner, Telefon 05773/1282, und per E-Mail an vvk@stemweder-kulturring.de möglich sind.

Hintergrund-Infos

»Donovan Aston wird das Publikum mit viel Gefühl in der Stimme und versierten Fingern am Flügel überzeugen«, schreibt der Kulturring. »Er ist ein hervorragend ausgebildeter Künstler mit einer ans Original heranreichenden Stimme.« Zu hören sind Klassiker wie »Rocket Man«, »Can you feel the love tonight«, »Your Song« und »Candle in the Wind« – nah am Original. Zwischen den einzelnen Stücken gibt es Hintergrundinformationen zur Entstehungsgeschichte der Songs.

Donovan Aston hat mit sechs Jahren mit dem Klavierspielen und Singen begonnen. 2007 begeisterte der britische Künstler sein Publikum erstmals mit Liedern von Elton John, der eines seiner großen musikalischen Vorbilder ist.