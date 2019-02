Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB). Der Stemweder Betriebsausschuss hat die Weichen für die Modernisierung des Wehdemer Busbahnhofes am Schulzentrum gestellt. Vor dem einstimmig gefassten Beschluss (bei einer Enthaltung) am Mittwochabend in der Kleinen Festhalle in Levern entbrannte allerdings noch eine Diskussion.