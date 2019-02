Folgende Kameraden besuchten entsprechende Lehrgänge: Sebastian Hafer: Truppmann 1 und Sprechfunkerlehrgang; Christian Brockschmidt: Atemschutzgerätelehrgang; Manuel Neugebauer und Gisbert Frickmann: Fahrsicherheitstraining; Cord Stickan Führerschein CE. Es wurden auch Beförderungen ausgesprochen. Sebastian Hafer: Feuerwehrmann; Dennis Stevener: Hauptfeuerwehrmann; Christian Brockschmidt: Oberfeuerwehrmann; Marco Neugebauer: Hauptbrandmeister.

Aufnahme in Ehrenabteilung

Zugführer Hendrik Lahrmann nahm die Ehrungen für den Leistungsnachweis in Hille vor. Daran hatten zwei Twiehausener Gruppen unter der Leitung von Löschgruppenführer Cord Stickan teilgenommen. Es wurden folgende Kameraden ausgezeichnet: Sebastian Hafer: Bronze für erste Teilnahme; Mario Lange, Gisbert Frickmann: 15 Teilnahme; Rainer Uetrecht: 25 Teilnahme. Das Dienstzeitehrenabzeichen der Feuerwehr erhielt Günter Maler beim Treffen der Alters- und Ehrenabteilung im Frühjahr 2018 für 50 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit.

Als Neuaufnahme in die Löschgruppe wurden Kieren Lange, Tobias Jungnitsch und Per Dubbert begrüßt.

Nach 38 Jahren im aktiven Dienst in der Feuerwehr (davon 14 in der Löschgruppe Oppenwehe) wurde Hauptbrandmeister Ludwig Rabe in die Ehrenabteilung der Löschgruppe Twiehausen überstellt. Rabe war viele Jahre in Führungspositionen als stellvertretender Zugführer sowie als stellvertretender Löschgruppenführer tätig. Cord Stickan würdigte ihn als einen vorbildlichen Feuerwehrmann. Dieses Lob gab es auch für Hauptfeuerwehrmann Wilfried Nobbe, der nach 38 Jahren aus dem aktiven Dienst in die Ehrenabteilung verabschiedet wurde. Die Löschgruppenführung erwähnte besonders Nobbes vorbildliche Dienstbeteiligung sowie die Einsatzverfügbarkeit am Tage, da er als Landwirt meist direkt vor Ort war und auch in einigen Einsätzen seinen Schlepper oder sonstige Landwirtschaftliche Maschinen bei Bedarf mit zum Einsatz brachte, um zu helfen.

26 Einsätze in 2018

Bei beiden verdienten Kameraden bedankten sich Stickan und Neugebauer mit einem Präsent und einen riesen Applaus der Kameraden für ihre geleisteten Dienste und der Feuerwehr.

Der Löschgruppenführer und sein Stellvertreter Marco Neugebauer blickten auf den heißen Sommer zurück. Es hatte relative viele »kleinere« Einsätze gegeben. Doch gerade die starke Trockenheit hätte auch dazu führen können, dass es zu größeren Bränden hätte kommen können, sagte die Löschgruppenleitung. Insgesamt absolvierte die Twiehausener Feuerwehr 26 Einsätze in 2018. Das waren 15 mehr als 2017. Ihr Personalbestand besteht aus 37 Aktiven und 14 Kameraden in der Ehrenabteilung.

In den Festausschuss wurden Frank Rabe und Peter Lusmöller gewählt. Kassenprüfer ist Jürgen Lange.

Ratsherren danken der Feuerwehr

Stemwedes Wehrführer Joachim Lübke bedankte sich bei der Löschgruppe für ihre geleistete Arbeit und besonders auch noch mal im Rückblick auf den heißen Sommer bei den Landwirten, die bei Flächenbränden immer schnell die Feuerwehr mit ihren Gerätschaften unterstützt hatten.

Lübke wünscht der Löschgruppe ein ruhiges Jahr 2019 und allen Feuerwehrmännern, dass sie immer heil und unversehrt von den Einsätzen zurückkehren mögen.

Auch bei den Politikern bedankte sich der Gemeindebrandmeister für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Die Ratsmitglieder Hermann Gesenhues und Reinhard Hemann bedankten sich ihrerseits für die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr.