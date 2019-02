Dass die 1000 Euro aus den Zweckerträgen des Gewinnsparens beim Sportverein sehr gut angelegt sind, stellte sich dann auch sofort heraus. Das Geld soll für die Jugendgruppe des FCO verwendet werden und davon im Speziellen Mini-Tore, unterschiedliche Bälle, Turnmatten und weiterer Sportgeräte angeschafft werden.

Aktive Sportstunde

Schon oft unterstützte die Volksbank in der zurückliegenden Zeit besonders förderwürdige Unternehmungen in ihrem Einzugsbereich. Jobst Hendrik Linkermann konnte sich von dem guten Zweck der Spende selbst überzeugen, als er spontan an einer kurzen Begehung der Räumlichkeiten der Sporthalle teilnahm. Aufmerksam hörte er sich die Ausführungen des Vorsitzenden an und verfolgte eine aktive Sportstunde der Kleinsten. Die Kinder wurden von Eileen Nagel und Birka Tiemann betreut.