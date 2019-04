Von Michael Nichau

So werden am Entwicklungsstandort Dielingen neue Materialien, vor allem Kunststoffe und Kunststoff-Verbundstoffe (so genannte Hybridwerkstoffe) entwickelt und auch erprobt. Immerhin muss so eine Auto- oder Lastwagen-Achse, wie sie ZF herstellt, großen Belastungen und Umwelteinflüssen gewachsen sein.

Vieles ist streng geheim

In einem fahrerlosen Auto etwa sollen sich die Passagiere sicher fühlen. Das Chassis muss auch unerwartete Stöße sicher abfedern. Daran arbeiten die Fachleute bei ZF. Ein wenig Zukunftsluft konnte am Donnerstag bei einem Rundgang durch die Entwicklungsabteilung geschnuppert werden.

Vieles dort ist streng geheim. Doch ließen ZF Divisisonsleiter Dr. Peter Holdmann und Entwicklungsleiter Dr. Christoph Elbers einige Details durchblicken. Da ist etwa die normale Hinterachse eines Personenwagens. Sie wird bisher durch einen starren Stabilisator aus Metall in Form gehalten. Doch das wird sich ändern: »Eine Art Elektromotor kann diesen Stabilisator bewegen. Dadurch ist es möglich, etwa bei Geländewagen oder auch selbst fahrenden Autos die Neigung bei Kurvenfahrten auszugleichen«, erläuterte Elbers.

Besondere Eigenschaften von Kunststoff

Eine weitere Anforderung sei es, Gewicht, Metall und auch Kosten einzusparen. Daher experimentiert man bei ZF mit speziellen Kunststoffen die faserverstärkt sind. Je nach Ausrichtung der enthaltenen Fasern erhält der Werkstoff andere Eigenschaften, steif oder auch beweglich.

Doch hat Kunststoff auch besondere Eigenschaften, die bei ZF auf speziellen Prüfständen die Lebensdauer einer Autoachse im Zeitraffer durchlaufen. Witterung, Staub, Salz und Temperaturen von Minus- bis extremen Plusgraden müssen die Bauteile überstehen, bis sie in Serie gelangen.

»Das ist alles sehr speziell, aber es sind Bausteine, die für die Zukunft der Automobile von enormer Bedeutung sind«, sagte Peter Holdmann. Dazu gehöre auch die lenkbare Hinterachse, die bei Oberklasse-Autos heute schon zur Ausstattung gehört: »Elektroautos haben wegen der Akkus einen breiteren Radstand und damit einen größeren Wendekreis. Und so müssen die Lenkachsen weiter einschlagen, um diesen Nachteil auszugleichen«, erläuterte Christoph Elbers.

»Dadurch, dass wir in der Entwicklung dieser Technologie so weit fortgeschritten sind, sichern wir vor allem die Standorte am Dümmer«, sagte Geschäftsführer Dr. Peter Holdmann.