Zahlreiche Wehrleute sind am Donnerstagabend im Einsatz gewesen, um am Seniorenheim zu üben. Foto: Michael Nichau

Von Michael Nichau

Stemwede-Wehdem (WB). »Keiner weiß Bescheid«, sind sich Dennis Meier und Peter Lahrmann, Zugführer des dritten Stemweder Feuerwehrzuges, sicher gewesen. Sie haben sich eine Alarmübung für das Seniorenheim in Wehdem ausgedacht.

»Das ist eine einmalige Gelegenheit, in diesem Haus zu üben, ohne dass wir die

Alarmübung in Wehdemer Seniorenheim Fotostrecke

Foto: Michael Nichau

Senioren behelligen oder stören«, erläuterte Dennis Meier. Denn: Einer der Flügel des Seniorenheims wird derzeit umgebaut, ist nicht belegt.

Und so inszenierte Zugführer Meier gemeinsam mit seinem Stellvertreter Lahrmann eine Szenerie, in der die anrückenden Wehleute der Löschgruppen Oppenwehe, Oppendorf und Wehdem/Westrup vor allem eines üben sollten: die Menschenrettung aus dem zum Teil verwinkelten Seniorenhaus.

Ein Raum wurde vorsorglich vernebelt, so dass dort die Einsatzkräfte mehrere Puppen aus dem Raum retten mussten. Kniffliger ging es eine Etage höher zu, denn dort hatten sich Freiwillige als Senioren verkleidet und machten mächtig Spektakel, als die »Retter« sie ohne Rollstuhl und Rollator aus den Zimmern bringen sollten.

Wasser wurde bei dem Einsatz nicht benutzt: Die Schläuche blieben trocken. Dennoch trainierten die Wehrleute den Anschluss an die vorhandenen Hydranten und nahmen auch Schläuche zum Löschen mit in die Räume. Dabei mussten sie ihre Atemschutzgeräte tragen, was die Sicht noch mehr erschwerte.

Alarm-Anrufkette

Auch übten sie die Anfahrt an das Seniorenhaus, das an eher schmalen Anliegerstraßen gelegen ist. Dort war darauf zu achten, mit den Fahrzeugen die Wege für den Rettungsdienst und die Drehleiter (beide kamen nicht zum Einsatz) freizuhalten.

»Es ist eine Übung nur für den dritten Zug«, erläuterte Dennis Meier. »Im Ernstfall würden noch viel mehr Autos und Einsätzkräfte hier eintreffen und müssten koordiniert werden«, sagte er. »In so einem Fall steht die Rettung der Menschen im Vordergrund. Doch muss nebenbei auch noch das Feuer bekämpft werden«, meinte Übungs-Beobachter Torsten Fischer.

Eingebunden wurde auch ein Teil des vorher nicht informierten Pflegepersonals, das die in solch einem Fall vorgesehene Alarm-Anrufkette erproben sollten, um mehr Pfleger zur Betreuung der alten Menschen vor Ort zu haben. »Alles hat zur Zufriedenheit geklappt«, freuten sich die beiden Organisatoren Dennis Meier und Peter Lahrmann über die guten Einsatzzeiten und die Rettungsmaßnahmen, die die Kameraden durchgeführt hatten.