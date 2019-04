Von Heidrun Mühlke

Jürgen Vogt aus Dielingen war 42 Jahre in der dortigen Löschgruppe, Klaus-Dieter Hohlt und Dietmar Winkelmann, beide aus Arrenkamp waren 20 beziehungsweise 29 Jahre in der dortigen Löschgruppe, wechselten in die Ehrenabteilung der Feuerwehr Stemwede.

»So wenige nur?«, mochte sich manch einer gefragt haben. »Das liegt daran, dass der ›Renteneintritt‹ für die freiwilligen Feuerwehrleute auf 67 Jahre heraufgesetzt wurde«, erklärte Matthias Maler stellvertretender Wehrführer der Gemeinde. »Es ist kein Muss, bis 67 aktiv zu bleiben. Es ist jedem ab 60 Jahre selbst überlassen, wann er in die Altersabteilung wechseln will«, stellte Hans-Henning Köchy klar.

Insgesamt 91 Jahre Dienst in der Feuerwehr Stemwede

Die drei Kameraden, die in die Ehrenabteilung übernommen wurden, haben insgesamt 91 Jahre Dienst in der Feuerwehr Stemwede zum Wohle der Allgemeinheit geleistet. Die Ehrenabteilung hat derzeit einen Mitgliederbestand von 174 Feuerwehrkameraden, einschließlich der Neuen.

Köchy überbrachte in Vertretung für den Bürgermeister beim Treffen der Ehrenabteilungen in der Leverner Festhalle die Grüße von Rat und Verwaltung und zollte den Kameraden Respekt für deren beeindruckenden Nachweis für ihre Einsatzkraft in der Wehr und dankte gleichzeitig ihren Ehefrauen für die Unterstützung. »Das Treffen der Ehrenabteilungen ist ein schöner Brauch und gute Gelegenheit Danke zu sagen«, meinte Köchy.

Rund 150 Gäste und Ehrengäste

Auch der Wehrführer der Gemeinde, Joachim Lübke, freute sich über das zahlreiche Erscheinen der ehemaligen Kameraden mit ihren Partnerinnen. »Schön dass ihr alle da seid«, machte Lübke Lust auf einen unterhaltsamen Nachmittag, dem nach geselligem Kaffeetrinken mit munteren Gesprächen musikalische Darbietungen von Heinz Becker und Walfried Wankelmann folgten.

Eingangs hatte Matthias Maler rund 150 Gäste und Ehrengäste in der Festhalle willkommen geheißen, darunter auch Kreisbrandmeister Michael Schäfer, der die Kameraden lobte. »Ich spreche Euch meinen Dank und ganz persönliche Anerkennung für eure Verbundenheit über viele Jahrzehnte zur Feuerwehr aus.« Schäfer berichtete kurz über Neuigkeiten in der Feuerwehr auf Kreisebene, bevor er Sonderauszeichnungen des Verbandes der Feuerwehren für langjährige Mitgliedschaft verlieh.

40 Jahre: Hauptfeuerwehrmann Hans-Wilhelm Henke (Oppenwehe);

50 Jahre: Oberbrandmeister Günter Bohne (Drohne), Unterbrandmeister Ulrich Schiller (Drohne), Hauptfeuerwehrmann Friedrich Meyer (Haldem), Hauptfeuerwehrmann Hartmut Röhling (Haldem), Oberfeuerwehrmann Heinz Kreienbrock (Arrenkamp), Hauptfeuerwehrmann Dieter Aping (Westrup), Oberfeuerwehrmann Günter Heggemeier (Wehdem), Hauptfeuerwehrmann Hartmut Wessel (Wehdem), Hauptfeuerwehrmann Hartmut Wiese (Wehdem), Unterbrandmeister Wilfried Thane (Twiehausen);

60 Jahre: Oberfeuerwehrmann Hermann Koop (Drohne), Oberfeuerwehrmann Karl Langelahn (Levern); 70 Jahre: Oberfeuerwehrmann Wilhelm Tiemann (Oppendorf), Oberfeuerwehrmann Wolfgang Niedermowe (Sundern), Oberfeuerwehrmann Friedhelm Sandmöller (Twiehausen).