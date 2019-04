Das Acroteam Meschede besucht am Maifeiertag den Bohmter Flugplatz und zaubert Figuren an den Himmel. Foto: Acroteam

Bohmte/Stemwede (WB). Der Luftsportverein Wittlage veranstaltet am 1. Mai von 9 Uhr an wieder seinen traditionellen »Tag der offenen Tür« auf dem Flugplatz Bohmte. Das Motto »Luftsport zum Anfassen in familiärer Atmosphäre« ist hier sprichwörtlich Programm. Die Veranstaltung hat sich weit über die Grenzen des Altkreises Wittlage hinaus einen Namen gemacht.

Neben den vielen Mitflugmöglichkeiten gibt es Informationen über die Ausbildung zum Privatpiloten für Segel-, Motorsegler-, Ultra­leicht- und Modellflug. Zudem kommt am Maifeiertag wieder die Bundeswehr vom internationalen Hubschrauberausbildungszentrum Bückeburg mit einem Hubschrauber. Für Berufseinsteiger und Eltern sicherlich ein Angebot zur Information aus erster Hand inklusive Probesitzen in einem Schulungshubschrauber. Außerdem ist das Karrierecenter der Bundeswehr auf dem Flugplatz vertreten.

Im Vorjahr mussten Programmpunkte ausfallen

Die Luftsportler hoffen für die diesjährige Veranstaltung auf trockenes Wetter mit weniger Wind. Im vergangenen Jahr mussten einige Programmpunkte ausfallen, da entweder die Betriebsgrenzen der Flugzeuge überschritten waren oder wegen schlechter Sichten die Anreise zum Bohmter Flugplatz nicht möglich war.

Highlights am Himmel

Das Flugprogramm verspricht einige Highlights am Himmel über Bohmte. Das Acroteam Meschede mit drei kleinen agilen Doppeldeckern vom Typ Pitts wird Verbandskunstflug mit Rauch an den Himmel malen. Und zwischendurch nehmen die Piloten auch Gäste mit, die dann den Altkreis Wittlage auf Wunsch aus der Perspektive eines Loopings zeigen. Aus Büsum kommt eine Piperstaffel, die mit 90 PS-Hochdeckern Verbandsflüge zeigen, ganz ohne Kunstflug, aber angelehnt an die vergangenen Zeiten der Burdastaffel. Aus Ballenstedt ist wieder die »Tante Anna« dabei, ein Doppeldecker mit 1000 PS und neun Sitzplätzen für beschauliche Rundflüge. Ein North American T6 Militärtrainer, der in Bohmte kein Unbekannter ist, wird mit bollerndem Sound aus einem Sternmotor Kunstflug an den Himmel zaubern.

Ultraleichtflugzeug aus einem Bausatz

Hub- und Tragschrauberrundflüge gibt es den ganzen Tag und so manche Überraschung haben die Luftsportler noch parat, denn aus der Nachbarschaft sind alle Luftsportler zu einem Maiausflug nach Bohmte eingeladen. Dass aus einem Bausatz ein zweisitziges Ultraleichtflugzeug gebaut werden kann, zeigt ein Wittlager Luftsportler. Erst kürzlich hat dieses Flugzeug seinen Erstflug erfolgreich absolviert.

Direkt neben den »Großen« haben die Modellflieger ihren Flugplatz. Sie bringen sowohl kleine Elektroflugmodelle als auch große fauchende Düsenjäger und Großflugmodelle bis 150 Kilogramm Gewicht in die Luft. Eine Kaffeetafel mit Kuchen, Kinderbetreuung vom Bohmter Verein für Fitness und Gesundheitssport, eine Riesentombola mit wertvollen Preisen, Wurfgleiterbau für Kinder, Kinderkarussell, Trampolin, Wickelraum für Kleinkinder und eine Gewerbeschau runden das Programm ab.

Zur Veranstaltung besteht freier Zutritt, die Anfahrt ist weiträumig ausgeschildert. Parkplätze befinden sich direkt am Flugplatz, es wird eine Parkgebühr in Höhe von drei Euro erhoben. Zu beachten ist, dass Fußgänger und Fahrradfahrer aus Sicherheitsgründen von Osten her nicht direkt zum Flugplatz gelangen können.

Informationen gibt es auch im Internet: