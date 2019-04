Von Heidrun Mühlke

Regisseurin Daniela Franzen und Kameramann Ralf Schauwacker sowie die Hauptdarsteller Kommissar Monaco alias Marcello Monaco und seine Assistentin Frau Wunderlich, gespielt von Tina Badenhop, brachten einmal mehr den Hauch von Hollywood in den beschaulichen Ort am Fuß des Stemweder Bergs.

Premiere im September

Wenn im September in Wehdem zur 1050-Jahr-Feier eingeladen wird, soll der Wehdem-Krimi fertig sein. Neben den beiden Hauptdarstellern haben rund 200 Wehdemer Neben- und Statistenrollen übernommen. Am Samstag wurden in der Schützenhalle, an der Biogasanlage, im Stemweder Berg sowie in der Kläranlage Szenen gedreht. Die Idee zu dem Filmprojekt entstand bereits im vergangenen Jahr im Dorfverein »Leben in Wehdem«. Vorsitzender Ralf Tacke hat in Daniela Niermann eine engagierte und kompetente Mitstreiterin gefunden. Bei den beiden laufen die organisatorischen Fäden zusammen.

Spannung für alle

Der Krimi verspricht Spannung nicht nur für alle Zuschauer, sondern auch für die Laiendarsteller. Die Drehorte sind ausschließlich den jeweiligen Akteuren bekannt – und die verraten nichts. Als Eila Marie Niermann mit ihrer geschminkten klaffenden Wunde beim abendlichen Dreh in der Schützenhalle erscheint und neugierige Blicke erntet, verpetzt auch sie nichts – nur, dass sie am Nachmittag bei den Dreharbeiten dabei war.

Sowieso werden die Laienschauspieler erst kurz vorher in die Szene und Handlung eingeweiht und spielen dann ihre Rollen. »Die Dialoge entwickeln sich meistens spontan aus der Situation heraus. Es gibt im Vorfeld keine Texte für die Darsteller zu lernen«, erklärte Daniela Franzen.

Zwar lebt der Krimi von der Verbrecherjagd in Wehdem, aber neben Spannung kommen auch Spaß und Humor sowie die örtliche Historie nicht zu kurz und machen den Film interessant und liebenswert. Für die Premiere des Krimis dürfen sich alle Interessierten den 21. September im Quernheimer Kino »Lichtburg« vormerken.

Für den Wehdemer Schützenverein ist der Drehtermin ideal gewesen, denn die Grünröcke haben ihren Wettkampf zum Blockpokalschießen mit insgesamt 68 Schützen ausgetragen. »Alle zwölf Blöcke waren vertreten«, freuten sich die Initiatoren aus dem Schützenverein. Als Sieger ging am Abend die Mannschaft »Kirchberg« hervor. Als Einzelschütze siegte Karl-Friedrich Meyer. Der Blockwartepokal ging an Manuel Röhe.