Stemwede (WB). »Ich freue mich, euch heute hier unser Unternehmen vorzustellen, denn wir können vor Ort zeigen, welche Bedeutung ein funktionierendes Europa für die Arbeitsplätze vor Ort bei uns in Stemwede hat.« Mit diesen Worten hat Christian Becker aus Westrup die Besucher am Morgen vor seinem Familienbetrieb begrüßt.

Die CDU-Stemwede hatte neben den Mitgliedern des Gewerbevereins Stemwede auch weitere Interessierte eingeladen, sich vor Ort mit der heimischen Kandidatin für das Europaparlament, Birgit Ernst, die Tischlerei Becker anzusehen.

25 Mitarbeiter

Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann (links) hat die Kandidatin für das Europaparlament, Birgit Ernst, nach Westrup begleitet.

»Hier sieht man, was Familienbetriebe bewegen können«, freute sich auch der stellvertretende CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Frank Rabe über das mittlerweile 25 Mann starke Unternehmen. Christian Becker stellte den Teilnehmern der Betriebsbesichtigung das Angebotsspektrum seines europaweit tätigen Unternehmens vor. So berichtete er unter anderem von seinen Aktivitäten wie den großen Messen in Paris.

Die Teilnehmer des »Handwerksfrühstücks« nutzen die Gelegenheit, sich mit der ostwestfälischen Kandidatin Birgit Ernst direkt auszutauschen. Gewerbevereinsvorsitzender Adolf Ey schilderte ihr seine Sorge, dass sich gerade Deutschland auf dem Abstellgleis im Bereich der Digitalisierung befinde: »Es kann doch nicht sein, dass wir seit Jahren die Probleme beklagen und noch immer nichts umgesetzt wurde«, bezog sich Ey unter anderem auf den langwierigen Prozess des Breitbandausbaus im Kreis Minden-Lübbecke. Birgit Ernst zeigte größtes Verständnis für dieses Problem des ländlichen Raumes: »Ich verspreche, gerade in solchen Punkten stärker auf eine schnelle Umsetzung zu drängen, als die Verantwortung auf anderen Ebenen zu suchen«, sagte Ernst.

Arbeitsplätze für Stemwede sichern

Westrups Ortsheimatpfleger Friedhelm Kolwes gab der Kandidatin einen Wunsch bezüglich der Vermarktung von Holz aus heimischen Wäldern mit auf den Weg: »Wir haben hier vor Ort sehr kleinstrukturierte Waldflächen und es muss wirtschaftlich bleiben, dass anfallende Rundholz zu nutzen«, erläuterte Kolwes.

Michael Hemann als stellvertretender CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender richtete einen Appell an die Anwesenden: »Wegen ihres aussichtsreichen Listenplatzes ist Birgit Ernst die einzige EU-Parlamentskandidatin aus OWL, die eine realistische Chance auf den Einzug ins Parlament hat – geht alle am 26. Mai zur Wahl und sorgt dafür, dass Betriebe wie Becker weiterhin in Europa Arbeitsplätze für Stemwede sichern.«