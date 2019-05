Dies geschah während des Familiengottesdienstes der Kinderkirche in Dielingen. Fröhliche Kinderstimmen erfüllten die St. Marien-Kirche. Die Erwachsenen ließen sich gerne in die Bewegungsabläufe der Lieder mit einbinden und Pfarrer Beening, die Handpuppe »Pfarrer Müller« sowie Jugendreferent Andreas Hoffmann in der Rolle eines Gärtners unterhielten sich in einem Anspiel über das Wachsen.

Geborgenheit und Glaube

Die Botschaft: Gott ist der gute Gärtner für alle Menschen. Er hegt und pflegt seine Samensorten: Liebe, Frieden, Vertrauen, Geborgenheit und Glaube. Sein besonders geliebter Same aber sind die Menschen, denen er seinen Segen schenken möchte.

Ein weiterer Höhepunkt des Gottesdienstes war die Tauferinnerungsfeier, bei denen zuerst Kinder, die nach den Sommerferien in die Schule kommen, von Pfarrer Beening mit dem Wasserkreuz gezeichnet und gesegnet wurden.

Anschließend durften auch alle anderen Kinder zum Taufstein kommen, eine kleine Tauferinnerungskerze entzünden, ihren Namen sagen und sie empfingen ebenfalls die Tauferinnerung.

Presbyter sorgen für Verpflegung

Zweimal ist eine Gruppe von Mädchen und Jungen mit ihren Erzieherinnen aus dem Kindergarten in Dielingen aufgetreten und hat mit ihrem Klangspiel und Lied die Botschaft des Gottesdienstes vertieft, die dann in der Spielstraße des CVJM noch einmal Aufnahme fand.

Während die Kinder spielten und die Erwachsenen den Sonnenschein genossen, sorgten Presbyter Stephan Busch und Arnold Konow für Verpflegung mit Bratwürstchen und Getränken gesorgt. Der nächste Höhepunkt wartet schon auf die Kinder und Eltern der Kirchengemeinde: Am 16. Juni erfolgt der Kinderkirchenausflug zur Segeltour und zum Picknick an den Dümmer, für den in den nächsten Tagen die Einladungen verteilt werden.