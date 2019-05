Stemwede (WB/hm). Irmgard und Walter Winkelmann aus Arrenkamp haben heute, Dienstag, 21. Mai, ihren 65. Hochzeitstag und feiern die eiserne Hochzeit. Am 21. Mai 1954 gaben sie sich das Ja-Wort in der Dielinger Kirche vor Pastor Honermeyer und schlossen den Bund der Ehe.

Weiter Winkelmann wurde am 26. Mai 1931 in Diepholz geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Arrenkamp, Große Holz 14. Dort wohnt er noch heute mit seiner Frau. Als elftes Kind der Großfamilie hatte er früh gelernt, zu Hause in der Landwirtschaft mitzuhelfen. Seine Geschwister waren alle weitaus älter als er. Die Brüder dienten im Krieg, seine Schwestern versorgten den Haushalt.

Nach der Schulzeit in Arrenkamp und Konfirmation in Dielingen begann Walter Winkelmann seine Arbeit als Zimmermann bei der Firma Wehmeier in Westrup, später arbeitete er bei der Firma Hassebrock in Haldem. Dort war er bis zum Rentenalter beschäftigt.

Irmgard Winkelmann, geborene Martlage, wuchs als ältere von zwei Töchtern in Westrup auf. Nach der Schulzeit in Westrup und der Konfirmation in Wehdem besuchte sie die landwirtschaftliche Berufsschule in Wehdem. Auch sie arbeitete Zuhause in der Landwirtschaft mit.

Schon als Kinder hatten sich die Beiden zwar kennengelernt, aber eher »bekriegt«. Arrenkamp und Westrup liegen nebeneinander, aber wehe, es kamen die Mädchen und Jungen aus der einen Ortschaft auf das »Feindgebiet« der anderen – schon setzte es arge Beschimpfungen und mehr.

Mit dem Heranreifen der jungen Leute änderten sich die Ansichten und siehe da: Beim Tanz hatte Walter dann ein Auge auf Irmgard geworfen und umgekehrt. »Wir kamen uns näher und haben uns im August 1953 verlobt«, erinnern sich die beiden Jubilare. Ein knappes Jahr später läuteten die Hochzeitsglocken im Mai 1954.

Aus der Ehe ging der Sohn Dietmar, der 1961 geboren wurde, hervor. Er und seine Frau Petra leben ebenfalls auf dem elterlichen Anwesen in Arrenkamp. Inzwischen gibt es nicht nur zwei Enkelkinder, Larissa und Jana, sondern auch den Urenkelsohn Leo. Der zweieinhalbjährige Steppke ist der ganze Stolz der Urgroßeltern.

Die beiden rüstigen Jubilare freuen sich immer riesig, wenn Leo zu Besuch kommt und auch der Urenkel fühlt sich hier sichtlich wohl. Und neben einigen Hobbys, wie Garten und Blumen pflegen sowie Kreuzworträtsel lösen, bleibt genug Zeit für den Kleinen.

Aktiv waren die Winkelmanns im Schützenverein, in der Feuerwehr, im Heimatverein und im Sozialverband. Die Königsscheibe des Schützenvereins brachte 1977 Walter Winkelmann mit nach Hause,

1980 holte Irmgard Winkelmann als erste Frau im Arrenkamper Schützenverein die Königswürde. Gefeiert wird die Eiserne Hochzeit mit Freunden, Familie und Nachbarn im Gasthaus Rosengarten in Haldem.