Stemwede (WB/weh). Der Appell an die Stemweder Bürger ist eindringlich: »Lassen Sie uns bis zum 30. Juni bei der Rotary-Aktion »Deckel drauf!« einen richtigen Endspurt hinlegen«, heißt es von den örtlichen Organisatoren der Aktion um Lothar Pannen. »Sammeln Sie Kunststoffdeckel von Getränkeflaschen und -kartons, wo immer diese einem begegnen und geben Sie diese zum Beispiel im »Hahme frische Markt« in Haldem oder im »Hunte frische Markt« in Hunteburg ab.«

Mit dem Erlös aus der Deckel-Sammelaktion war es möglich, in armen Ländern Impfaktion gegen die Kinderlähmung durchzuführen – mit dem Ziel, die Polio-Erkrankung auszurotten.

3.315.000 Impfungen weltweit finanziert

Doch mit der Aktion »Deckel drauf« ist es am 30. Juni vorbei. »Gemeinsam mit den vielen Sammlern und Unterstützern wurde es geschafft, innerhalb der aktiven Zeit 1.105 Tonnen Deckel zu erfassen, zu transportieren und zu verwerten«, teilt Rotary Deutschland mit. »Die Erlöse in Höhe von 270.000 Euro haben gereicht, um rund 3.315.000 Impfungen weltweit zu finanzieren. Leider kommt nun die schlechte Nachricht: das Projekt »500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung« wird zum 30. Juni eingestellt. Die Gründe dafür sind vielfältig.«

Da die Preise auf dem Markt für Sekundärrohstoffe zuletzt deutlich gesunken seien, sei nicht sich, dass auch in Zukunft die benötigten Erlöse erzielt werden könnten, um das Motto der Sammlung zu erfüllen.

Projekt für Ehrenamtliche zu groß geworden

Außerdem habe die EU »in ihrer absolut notwendigen Kunststoffstrategie« festgelegt, dass künftig die Deckel fest mit den Flaschen verbunden sein müssen, schreibt Rotary. »Mittelfristig geht also das Sammelmaterial aus. Und zu guter Letzt ist das Projekt inzwischen so groß geworden, dass es für eine Handvoll Ehrenamtlicher in ihrer Freizeit nicht mehr ordentlich betrieben werden kann.«

Alle ehrenamtlichen Helfer seien seit langer Zeit eigentlich dauerhaft im Einsatz gewesen, egal ob tagsüber in den Pausen, nach Feierabend, an den Wochenenden, Feiertagen oder auch im Urlaub. Bevor das Projekt schleichend zu Ende gehe, möchte es das Team nun anständig selbst beenden: »Deshalb wird nach der Rotary-Convention im Juni in Hamburg die Sammlung eingestellt werden.«