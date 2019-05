Stemwede (WB/weh). Alles deutet darauf hin, dass in Stemwede die Beteiligung an der bevorstehenden Europawahl höher sein könnte als in 2014. Auf Anfrage dieser Zeitung nannte Bürgermeister Kai Abruszat gestern aktuelle Zahlen in Sachen Briefwahl.

Demnach hatten 2014 in der Gemeinde 1167 Bürger per Brief gewählt. Das entsprach einer Quote von 10.85 Prozent. »Aktuell haben bereits 1702 Stemweder Wahlscheine beantragt. Wenn diese Bürger tatsächlich alle per Briefwahl abstimmen sollten, entspräche dies einer Quote von 16,25 Prozent«, sagte Abruszat. »Daher gehe ich bei der aktuellen Wahl von einer höheren Beteiligung aus.«

Georg Thiel, der Bundeswahlleiter, hatte jüngst in Interviews die bundesweit steigende Zahl an Briefwählern recht kritisch gesehen. Die Verfassung und die darauf aufbauenden Gesetze sähen vornehmlich die Stimmabgabe am Wahlsonntag an der Urne als Grundsatz vor, sagte Thiel.

Diese Ansicht teilt Kai Abruszat nicht: »Gerade im ländlichen Raum ist die Briefwahl für ältere Menschen eine gute Gelegenheit, von ihrem demokratischen Recht auf Stimmabgabe Gebrauch zu machen«, findet Stemwedes Bürgermeister.