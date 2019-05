Oppenwehe (WB). Der Schützenverein Oppenwehe betrachtet sein Fest am Freitag und Samstag, 24. und 25. Mai, als »Generalprobe« für die Feierlichkeiten zum Jubiläum im kommenden Jahr: Dann wird der Verein 100 Jahre alt.

Am Freitag, 24. Mai, beginnt das Fest mit dem Abholen der Majestäten Silke Sämann und Tarek Holle sowie des Schülerkönigs Jan Meuser. Dazu tritt um 13 Uhr das Bataillon beim Vereinswirt Meiers Deele an. Musikalische Begleiter sind der Oppenweher Spielmannszug und die Niedersachsenkapelle.

Die Alte Garde trifft sich gegen 18.30 Uhr mit den Frauen zum Essen in der Schießhalle. Auch die Frauen verstorbener Mitglieder sind eingeladen. Am Abend erwarten die Oppenweher als Gastvereine die Schützen aus Tielge, die Jungschützen des SV Wagenfeld-Förlingen sowie die Jungschützen aus dem Nachbarverein Varl. DJ Gerdi wird den Gästen im Festzelt am Schießsportzentrum bei freiem Eintritt einheizen. Die Besucher erwartet ein neues Festkonzept, das unter anderem die Neugestaltung des Königsthrons und des Zeltaufbaus inklusive Dekoration beinhaltet. Zudem bleibt die Schießhalle den ganzen Freitagabend geöffnet.

Am Samstag, 25. Mai, treten die Oppenweher Schützen um 11 Uhr auf dem Mühlengelände an. Dort werden für die Jubiläumschronik ein Vereinsfoto und Einzelfotos der Abteilungen aufgenommen. Danach geht es mit den Spielmannszügen Oppenwehe und Wehdem zum Königschießen am Festplatz.

In der Schießhalle unterhält von 14.30 Uhr an »DJ K&K«. Um 15 Uhr eröffnen die Majestäten Silke Sämann, Tarek Holle und Jan Meuser das Königsschießen. Zeitgleich ermittelt die Alte Garde ihren »Knopfkönig«. Von 15 bis 17 Uhr wird das Damenpokalschießen, das Preisschießen für Schüler und das Schießen für Kinder ausgerichtet. Teilnehmer von sechs bis zwölf Jahren schießen mit einem Zielsportgewehr. Die Siegerehrung der Kinder folgt im Anschluss um etwa 17 Uhr.

Der Spielmannszug Oppenwehe eröffnet um 15 Uhr das Sommerfest für die kleinsten Gäste. Das Team der Kinderbelustigung hat ein Fest mit vielen spannenden Spielen vorbereitet. Zudem gibt es ein Karussell, eine Schießbude, eine Hüpfburg und Waffeln. Alle Kinder sind mit ihren Eltern eingeladen – auch Nichtmitglieder sind willkommen.

Gegen 18 Uhr tritt das Bataillon zur Proklamation an, um die neuen Majestäten zu küren. Von 20 Uhr werden die Gastvereine aus Hollwede und Oppendorf erwartet. DJ Chris sorgt bei freiem Eintritt für Stimmung. An beiden Festtagen ist die Familie Dreß mit ihrem Schaustellwagen auf dem Festplatz vertreten. Mit dabei sind auch die Fleischerei Schimmeck, eine Fischbude sowie ein Crêpes-Stand.

Die Marschwege

Die Festversammlung des Schützenvereins Oppenwehe hat die Marschwege zum Schützenfest wie folgt festgelegt. Die Anwohner der Straßen erwartet ein prächtiges Bild.

Freitag, 24. Mai: 13 Uhr, Antreten am Vereinslokal Meiers Deele, Zum Dorferfeld 7; Abmarsch rechts auf »Zum Dorferfeld« in Richtung Oppenweher Straße (L765) bis zur Kreuzung »Eichengrund«; links bis zur Kreuzung »Eichweg«; rechts bis zur Oppenweher Straße; über die Oppenweher Straße und in die Straße »Am Löschteich«; Ankunft bei der Jungmajestät.

15.15 Uhr, Abmarsch ab »Am Löschteich« in Richtung Oppenweher Straße; über die Oppenweher Straße und auf der Straße »Zur Kirche« bis zur Kreuzung »Im Vahrenkamp«; rechts auf die Straße »Im Vahrenkamp« bis zur Tielger Allee; links auf die Tielger Allee und über die Wagenfelder Straße (K60); auf der Tielger Allee bis zur Altmajestät.

17.30 Uhr, Abmarsch rechts auf die Tielger Allee; rechts auf die Straße »Zur Bockwindmühle«; am »Speckendamm« rechts und dann links auf die Straße »Im Bulzendorf«; links auf der Straße »Im Bulzendorf« bis zur Wagenfelder Straße; links auf die Wagenfelder Straße bis zum Festplatz.

Samstag, 25. Mai: 11 Uhr, Antreten des Schützenbataillons auf dem Mühlengelände zum Fototermin; Abmarsch über die Straße »Zur Bockwindmühle«; auf dem »Speckendamm« in Richtung Wagenfelder Straße; über die Wagenfelder Straße; weiter auf der »Tielger Allee« mit kurzem Halt an der Volksbank; rechts auf die Straße »Im Vahrenkamp« und bis zur Straße »Zur Kirche«; rechts auf die Straße »Zur Kirche« in Richtung Wagenfelder Straße; links auf der Wagenfelder Straße bis zum Festplatz.