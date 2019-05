Stemwede/Hollwede (WB/hm). Etwa 60 Vorschüler aus den Stemweder Kindergärten haben jetzt ihre Kitas mit dem »Lernort Natur« getauscht. Eingeladen hatte die Jägerschaft des Lübbecker Hegeringes auf das weitläufige Gelände rund um das Jägerheim in Hollwede. An verschiedenen Stationen erhielten sie an diesem Nachmittag einen Einblick in die heimische Natur.