Auch diese Gäste haben das Fest sehr genossen. Hier stoßen auf das Desteler Jubiläum und auf eine weitere gute Zukunft der Ortschaft an: Oppenwehes Ortsheimatpfleger Dirk Priesmeier (von links), Karl und Annegret Pottschmidt sowie Hartmut und Marlies Hafer.

Stemwede (WB/weh/PG). Am Festwochenende ist Destel in Stemwede zumindest der Nabel von Stemwede gewesen: Die ganze Gemeinde hat mit dem Ort das 1050-jährige Bestehen gefeiert.

Bis in den nächsten Morgen hinein zelebrierten am Freitag weit mehr als 600 Partygäste den Auftakt zum Jubiläumsfest. Im prall gefüllten Festzelt sorgte die Westernhagen-Coverband »Sexxy« mit ihrem Desteler Frontmann Michael Hahler für tolle Stimmung. Am Sonntag begann der Haupt-Jubiläumstag mit einem Frühstück, zu dem die Desteler Runde mehr als 550 Gäste begrüßen konnte. Eine enorme Herausforderung, aber ehrenamtliche Helfer, allen voran die Damen der Desteler Runde sorgten dafür, dass die festlich vorbereiteten Tischreihen pünktlich für das Mega-Frühstück präsentiert werden konnten.

Werbung für das Dorf

Nicht nur Kai Abruszat wusste dies zu schätzen: Stemwedes Bürgermeister dankte den Verantwortlichen und den zahllosen Helfern. »Wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass ›Dorf‹ eine Zukunft hat, wenn es einer Beweises bedurft hätte, dass der ländliche Raum modern, kreativ und traditionsbewusst ist, und wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass sozialer Zusammenhalt, gute Laune und beste Stimmung einen festen Platz im Dorf haben, dann ist heute der Tag, an dem dieser Beweis erbracht wurde«, sagte Abruszat: »Destel ist heute, am Festtag, die Hauptstadt von Stemwede«.

Viele Informationen

Aus allen Stemweder Ortschaften waren Bürger nach Stemwede geradelt, um mit dem Geburtstagskind zu feiern. Auf dem Platz an der Mühle stellte sich Destel mit vielen interessanten Informationen vor. Spannendes aus der Historie, aus den Ortschaften war anhand von Exponaten und vielen Infotafeln ausgestellt worden. Mit der Bimmelbahn von Heini Huck-Schütte fuhren viele Gäste durch Destel, um sich markante Punkte anzusehen.

Ganz besonders Ortsheimatpfleger und Hauptorganisator Horst Richter sowie dem Ratsherrn Bernd Harrmann war die Freude über den tollen Erfolg und den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sichtlich anzumerken.