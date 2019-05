Diese Schützen waren es auch, die erwartungsvoll bei der Kettenprobe in die Mitte des Festzeltes zitiert wurden. Da Vereinspräsident Matthias Spreen mit zu den Anwärtern auf den Königsthron gehörte, hatte Ehrenvorsitzender Friedhelm Bohne die Kettenprobe sowie die Proklamation des Königs übernommen.

Am Ende war es Andreas Martens (48), der die Königskette nun für ein Jahr tragen darf . Der Werkzeugmacher in der Ausbildungsfirma von Kolbus und begeisterte Hobby-Rassegeflügelzüchter hob Nicole Bröer mit auf den Thron. Den frischgebackenen Majestäten steht das Adjutantenpaar Heike und Kai zur Seite. Für Jens Feierabend hatte es für die Vizekönigswürde gereicht.

Daniel Eickenhorst ist Jungkönig

Die Kettenprobe bei den Jungschützen hatte Matthias Spreen zuvor selbst in die Hand genommen. Hochspannung stand den Grünröcken ins Gesicht geschrieben, wenn sie die Schützenmütze abnahmen und den Kopf zur Königskette streckten. Aber der Präsident reizte die Spannung bis zur letzten Minute aus. Zehn Mal legte er die Kette an, bis er sie am Ende bei Daniel Eickenhorst fallen ließ. Der neue Jungschützenkönig wählte Lena Windhorn an seine Seite, die Pflichten der Adjutanten übernehmen Lukas Spreen und Lena Luissk. Vize wurde Florian Vahrenkamp.

Noel Beerboom ist Kinderkönig

Auch bei der Proklamation des Schülerkönigs jubelte das Schützenvolk, als Matthias Spreen Noel Beerboom zur neuen Majestät ausrief. Er hob Gesa Wilking mit auf den Thron, Adjutanten sind Jan Meuser und Frieda Hagedorn, Vize wurde Tabea Wagenfeld.

Ausgiebig haben die Grünröcke im Spargeldorf ihr Sommerschützenfest an zwei Tagen gefeiert. Als in der Schützenhalle um die Königswürde, Pokale und Preise geschossen wurde, hatten die Kinder aus Oppenwehe und umzu Spaß bei Spielen.