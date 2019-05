Natürlich drängt sich die Frage auf, was das Geheimnis einer so langen Ehe ist. »Man muss immer gegenseitiges Verständnis für den Partner aufbringen und zusammenhalten«, erklären die Jubilare. Herta Sandmöller fügt augenzwinkernd hinzu: »Mein Mann war ja als Bus-Unternehmer immer so viel unterwegs, da hatten wir für Zank und Streit sowieso keine Zeit!«

Wohlbehütete Kindheit

Friedhelm Sandmöller wurde am 17. Februar 1930 auf der Hof­stelle Twiehausen, Nr. 73, heute Hohenlüchten 3, geboren. Hier lebt er noch heute mit seiner Familie. Als einziger Sohn verbrachte er eine wohlbehütete Kindheit in Twiehausen. Dort ging er auch von 1936 bis 1944 zur Volksschule und wurde in Levern konfirmiert. Nach der Landwirtschaftsschule arbeitete er in der elterlichen Landwirtschaft mit – stets das Ziel vor Augen, den kleinen Hof weiterzuführen.

Herta Sandmöller, geborene Heidemann, erblickte am 7. Juli 1931 ebenfalls in Twiehausen, Engelage 18, das Licht der Welt. Mit ihren zwei jüngeren Zwillingsschwestern wuchs sie auf, besuchte die Volksschule und wurde in Levern konfirmiert. Nach der Hauswirtschaftsschule half sie zuhause in der Landwirtschaft. »Ich erinnere mich noch gut, wie Opa zwei Pferde aus dem Stall holte und dann ging die Feldarbeit los«, erzählt die Jubilarin.

Radsportverein »Gloria Destel«

»Das Gute war, dass wir durch die Landwirtschaft immer satt zu essen hatten«, blickt Friedhelm Sandmöller zurück. Er sei damals aktiver Kunstradsportler im Radsportverein »Gloria Destel« gewesen und auch seine heutige Frau Herta war dort aktiv. Dort hatten sie sich auch kennengelernt, aber erst bei Familien- und Schützenfesten waren sich die Beiden näher gekommen. »Sie gefiel mir sehr, und so habe ich sie manchmal nach Hause gebracht«, erinnert sich der Jubilar schmunzelnd. »Sie hatte vorne auf dem Lenker vom Fahrrad ihren Platz.«

Fünf Jahre lang waren sie schon ein Paar, bis 1954, am 28. Mai, die Hochzeitsglocken in Levern läuteten. Vor Pastor Rethemeier gaben sie sich das Ja-Wort. Gemeinsam betrieben sie Landwirtschaft und verkauften die eigenen Produkte auf dem Wochenmarkt. Sie kauften damals einen Bulli, um die Waren zu transportieren. Jeder Groschen wurde gespart und so konnte sich das Paar bald einen zweiten VW-Bus anschaffen. Hin und wieder kutschierten sie so auch Freunde durch die Gegend.

6 Beschäftigte

Das war der Beginn des erfolgreichen Busunternehmens Sandmöller. 1974 kauften sie den ersten Omnibus. Von da an stieg die Zahl der Fahrzeuge stetig, inzwischen hat der Familienbetrieb, den Enkeltochter Dörte Beutner führt, 36 Beschäftigte. »Ich war auf den Straßen Europas zu Hause und es hat mir immer Spaß gemacht«, sagt Friedhelm Sandmöller heute über seine Tätigkeit.

Im Mai 1956 kam Tochter Anita zur Welt. Sie heiratete Erhard Beutner und hat neben Dörte (geboren 1985) im Jahr 1991 ihre zweite Tochter Katharina zur Welt gebracht. Inzwischen gibt es auch eine Urenkelin. Die kleine Lotta wurde am 31. März dieses Jahres geboren und ist der Stolz von Friedhelm und Herta Sandmöller.

Anlässlich seines Ehejubiläums wird das Paar in der Leverner Kirche neu von Pastor i.R. Thomas Horst eingesegnet. Anschließend wird im Stemweder Hof gefeiert.