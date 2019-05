»Das Land NRW fördert in diesem Jahr Maßnahmen zur Modernisierung ländlicher Infrastruktur. Gemeinsam mit dem Bund stehen landesweit 5,75 Millionen Euro zur Verfügung. Ich freue mich, dass Stemwede hiervon profitiert«, sagte die Regierungspräsidentin bei der Bescheidübergabe.

Schlüssiger Förderantrag

Damit können exakt 495.851 Euro für die Unterhaltung der Stemweder Straßen eingesetzt werden. »Mitte April haben wir den Projektförderantrag eingereicht«, sagte Kai Abruszat. »Da Stemwede über ein aktuelles Wirtschaftswegekonzept verfügt und einen schlüssigen Förderantrag vorlegen konnte, stand der Bewilligung nichts mehr im Wege.«

Um die Fördermittel abzurufen muss Stemwede aus eigenen Mitteln 330.500 Euro beisteuern. »Das ist aber eine lohnenden Kraftanstrengung, schließlich wollen wir unsere Bemühungen, das Wegenetz zu unterhalten, deutlich verstärken«, sagte Abruszat weiter.

Unterhaltung wird einfacher

Stemwede verfügt über ein 600 Kilometer langes Wirtschaftswegenetz. Vorgesehen ist, die Wege mit Rasengittersteinen zu befestigen. Hierdurch werden die Bankette geschont. Zugleich kann das Wasser besser über die Gittersteine ablaufen und der Oberbau bleibt trockener. Als Nebeneffekt wird die Unterhaltung künftig einfacher und kann zu einem Großteil durch den Stemweder Bauhof ausgeführt werden.

Der Bürgermeister sieht weitere Aspekte, die durch diese Maßnahme positive Wirkung entfalten: »Unsere Wirtschaftswege sind nicht selten auch beliebte Fahrradstrecken. Für den Radtourismus bedeuten Investitionen in Wirtschaftswege mehr Attraktivität.« Die Verwaltung will im Betriebsausschuss am 26. Juni vorstellen, an welcher Stelle mit der Bankettverstärkung durch Rasengittersteine begonnen werden soll. Grundsätzlich sollen alle Ortsteile an der Sonderförderung teilnehmen.