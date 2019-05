Von Dieter Wehbrink

Der Diebstahl muss sich am vergangenen Wochenende ereignet haben – vermutlich in der Nacht zum Samstag oder zum Sonntag. Einer Mutter, die zur Wahl gehen wollte, war am Sonntag das Fehlen des Zauns am Meyerweg aufgefallen. Später traf OGS-Mitarbeiterin Helena Gerz ein, die auch am Wochenende kurz mal nach den Tomaten der OGS-Kinder schaut, um die Pflanzen zu gießen. Für Gerz war sofort klar: Hier mussten Diebe am Werk gewesen sein.

Provisorischer Bauzaun hilft

In der Tat: Sämtliche Zaunmatten fehlten, nur die Pfosten ließen die Täter stehen. Am Montagmorgen war das Problem im ersten Moment groß, denn der Zaun soll ja die 57 derzeitigen OGS Kinder daran hindern, das Gelände zu verlassen oder gar auf die Fahrbahn zu laufen.

Die Gemeinde Stemwede löste das Problem zunächst schnell und provisorisch. Ihre Bauhof-Mitarbeiter stellten einen Zaun auf, mit dem normalerweise Baustellen abgesichert werden. Der sieht natürlich nicht so schön aus, erfüllt aber fürs Erste seinen Zweck.

Jörg Bartel, der zuständige Fachbereichsleiter in der Gemeindeverwaltung, ist ebenfalls verärgert. »Ich schätze den entstandenen Schaden auf mindestens 2500 Euro. Da dafür die Versicherung der Gemeinde nicht aufkommt, muss der Stemweder Steuerzahler die Wiederherstellung des Stabgitterzaunes finanzieren – also die Allgemeinheit, und das ist sehr ärgerlich, weil uns dieses Geld an anderer Stelle fehlt.«

Bitte um Hinweise

Jörg Bartel und Kati Sternberg hoffen deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung. Das Gelände der offenen Ganztagsgrundschule ist von Wohnbebauung umgeben, und um die Matten abzutransportieren, haben die Täter vermutlich einen Anhänger oder zumindest einen Kombi benutzt. Und weil das Abschrauben der Matten von den Pfosten nicht so schnell geht und dafür vermutlich ein Akkuschrauber verwendet wurde, könnte auch jemand etwas gehört und dann beobachtet haben.

Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib der Beute nehmen die Polizei oder Gemeinde Stemwede, Verwaltungsstelle in Levern, 05745/78899400 (Jörg Bartel). entgegen.