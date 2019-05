Von Ulrich Pfaff

Verbrauchermärkte waren das bevorzugte Ziel der Bande, die von August 2016 bis August 2017 in einem Streifen von Bohmte bis Petershagen zugeschlagen haben sollte. Dafür standen die vier jungen Männer aus Espelkamp und Hüllhorst (23 bis 26 Jahre alt) seit Ende November vergangenen Jahres vor dem Landgericht.

6. August 2017, Stemwede-Wehdem: Diese Aufnahme zeigt die Einbrecher (rechts von der Kofferraumklappe) auf dem Parkplatz des K+K-Marktes. Sie verladen gerade einen Tresor. Foto: Polizei 6. August 2017, Stemwede-Wehdem: Diese Aufnahme zeigt die Einbrecher (rechts von der Kofferraumklappe) auf dem Parkplatz des K+K-Marktes. Sie verladen gerade einen Tresor. Foto: Polizei

Die Anklage lautete auf schweren Bandendiebstahl. Die Masche: Mit teils brachialen Mitteln verschafften sich die Täter Zugang zu den Objekten, aus denen dann Tresore, Bargeld und Tabakwaren gestohlen wurden. Die Polizei kam der Bande durch Aufzeichnungen von Überwachungskameras und Zeugenbeobachtungen auf die Schliche. Kurz darauf klickten die Handschellen.

Von den insgesamt 13 Taten, die den vier jungen Männern zur Last gelegt wurden und bei denen sie teils erheblich Beute gemacht haben sollten, blieben nach knapp sechs Monaten Verhandlungsdauer nur noch drei als strafrechtlich relevant übrig. Auf diesen Taten basierte das Urteil der II. Strafkammer gegen zwei Espelkamper und einen Hüllhorster.

Mehrere 10.000 Euro erbeutet

Aus einem Rewe-Markt in Petershagen hatten sie im Juni 2017 einen Tresor mit 18.000 Euro entwendet, nachdem sie mit dem Auto das Sicherungsgitter eines Fensters abgerissen hatten und dann durch die zerschlagene Scheibe in das Gebäude eingedrungen waren. Etwa drei Wochen später hatten sie – wieder mitten in der Nacht – eine Tankstelle im Lübbecker Ortsteil Nettelstedt heimgesucht. Dort traten sie die Eingangstür ein und nahmen Zigaretten und Tabakwaren im Wert von 10.000 Euro mit. Zum einfacheren Transport verpackten sie die Beute in einem Spannbetttuch. Wiederum Anfang August drangen sie in einen Einkaufsmarkt in Stemwede eint, indem sie die Tür einschlugen: Dort fiel ihnen ein Tresor mit 14.000 Euro Inhalt in die Hände. Der Wert der ebenfalls entwendeten Zigaretten lag bei 15.000 Euro. Zu diesem Tatort waren die Einbrecher mit einem Audi A6 gefahren, der der Mutter eines der Angeklagten gehörte – aber mit falschen Kennzeichen versehen war.

Haftstrafen von drei Jahren und sechs Monaten bis zu drei Jahren und neun Monate

Die Strafkammer befand drei der Angeklagten des schweren Bandendiebstahls für schuldig und verhängte für diese drei Taten Haftstrafen von drei Jahren und sechs Monaten bis zu drei Jahren und neun Monate. In einem weiteren Anklagekomplex wurden die Verfahren eingestellt: Der Nachweis von Taten unter anderem in Preußisch Oldendorf, Rahden, Petershagen, Diepenau und Bohmte mit jeweils hoher Beute hätte nämlich weiteren Aufwand in der Beweisaufnahme mit sich gebracht – ohne dass sich dies maßgeblich auf die Höhe der Gesamtstrafen ausgewirkt hätte.

Mit einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten und 1000 Euro Geldbuße kam ein 23-jähriger Espelkamper davon: Er hatte sich in dem Kanon der Straftaten »nur« zweier Diebstähle schuldig gemacht.